Угроза в Сумской области: в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, большинство ударов приходится по населенным пунктам региона, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Заходов российских ДРГ в Сумскую область стало меньше - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Войска агрессора России продолжают обстреливать приграничье, в том числе и в Сумской области. Они по-прежнему применяют тактику диверсионно-разведывательных групп, однако их активность, по сравнению с весной, снизилась. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что количество обстрелов несколько снизилось. Но враг по-прежнему наносит удары по приграничью.

"За последний период могу сказать даже об определенном уменьшении этих обстрелов, по сравнению, например, с весной. Но враг продолжает использовать разнообразное вооружение, и большинство этих обстрелов приходится по населенным пунктам, это некий террор местного населения, проживающего в приграничье", - добавил Демченко.

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Также он акцентировал внимание на том, что количества попыток захода ДРГ в Сумскую область стало меньше.

"В приграничье за последний период несколько уменьшилась активность диверсионно-разведывательных групп. Конечно, она никуда не исчезла полностью. Однако количество попыток незаконного захода на нашу территорию несколько меньше, чем это было раньше", - подчеркнул Андрей Демченко.

Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

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