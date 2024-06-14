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Угроза в Сумской области: в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации

Андрей Ганчук
14 июня 2024, 10:59
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Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, большинство ударов приходится по населенным пунктам региона, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
войска РФ, Сумская область
Заходов российских ДРГ в Сумскую область стало меньше - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Войска агрессора России продолжают обстреливать приграничье, в том числе и в Сумской области. Они по-прежнему применяют тактику диверсионно-разведывательных групп, однако их активность, по сравнению с весной, снизилась. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что количество обстрелов несколько снизилось. Но враг по-прежнему наносит удары по приграничью.

"За последний период могу сказать даже об определенном уменьшении этих обстрелов, по сравнению, например, с весной. Но враг продолжает использовать разнообразное вооружение, и большинство этих обстрелов приходится по населенным пунктам, это некий террор местного населения, проживающего в приграничье", - добавил Демченко.

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Также он акцентировал внимание на том, что количества попыток захода ДРГ в Сумскую область стало меньше.

"В приграничье за последний период несколько уменьшилась активность диверсионно-разведывательных групп. Конечно, она никуда не исчезла полностью. Однако количество попыток незаконного захода на нашу территорию несколько меньше, чем это было раньше", - подчеркнул Андрей Демченко.

Что такое ДРГ?

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

Угроза наступления РФ в Сумской области – главные новости:

Россия грозится наступать в Сумской области, говорили в Главном управлении разведки, местные власти и эксперты. Возможен сценарий, при котором оккупанты попытаются провести ограниченную операцию по аналогии с наступательными действиями на севере Харьковской области.

ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области, рассказал Сергей Стерненко. В Суджанском районе Курской области 18 единиц военной техники оккупантов остановились в поле, после чего по ним был нанесен удар дронами.

Войска РФ не отказались от планов открыть еще один фронт в Сумской области, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Однако захватчиков измотала операция на севере Харьковщины, поэтому они еще не определились со своими дальнейшими действиями.

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