Готовит ли Россия наступление на Сумскую область: прогноз Коваленко

Российское командование не отказалось от намерений открыть еще один "фронт" - в Сумской области, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Но в настоящее время Кремль - с учетом потерь во время "Харьковской операции" - не определился с направлением.
Тем временем ВС РФ усилили разбитую наступательную группировку в Харьковской области силами подразделений, переброшенных с Краматорского и Кураховского направлений.
По мнению Коваленко, россияне вряд ли будут открывать еще один "фронт" у района села Рыжевка, зажатой между двумя реками.
Однако эксперт не исключает, что ради пиара оккупанты двинутся в сторону Ахтинского и Голышевского, не выходя за пределы "серой зоны".
"То есть, наступление в районе Великой Писаревки для россиян вылилось бы в большие потери, и по направлению от Суджи на Юнаковку они попали бы в мясорубку, а тут, захватывай сёла в "серой зоне" и рассказывай об эпических победах", - считает Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Война в Украине – что происходит в Сумской области
Ситуация в Сумском направлении остается полностью контролируемой, никаких продвижений со стороны ВС РФ зафиксировано не было, пояснил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Сегодня на территории Сумской области российские военные действуют в составе диверсионно-разведывательных групп, а также применяют малые пехотные группы. При этом накануне была зафиксирована попытка "кадыровцев" прощупать оборону ВСУ в районе села Рыжевка.
В настоящее время населенный пункт Рыжевка находится в "серой зоне" из-за своих географических особенностей, ведь за заборами некоторых жителей села начинается территория российского поселка Теткино.
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