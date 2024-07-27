Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненых

Российские оккупанты обстреляли Сумщину из реактивной системы залпового огня, сообщила областная прокуратура.

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Россияне обстреляли Глухов из РСЗО / Коллаж: Главред, фото: прокуратура Сумщины

Днем 27 июля российские оккупанты обстреляли центр города Глухов Сумской области. В результате обстрела погиб ребенок, еще 12 гражданских получили ранения. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По данным прокуратуры Сумщины, около 12:40 оккупанты применили запрещенные международным правом методы ведения войны и нанесли удар из реактивной системы залпового огня по Глуховской общине. Было зафиксировано 12 взрывов.

"В результате обстрела ранены 13 гражданских лиц, среди которых 7 детей. Через некоторое время 14-летний мальчик скончался в больнице", - говорится в сообщении. видео дня

Также в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые документируют последствия.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали дронами Полтавскую область и повредили промышленный объект. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

В то же время обломки вражеского БпЛА упали в Киевской области, из-за чего возник пожар травяного настила. В результате атаки повреждены крыши двух домов и забор, оборваны электропровода. Пострадавших нет.

Воздушные Силы ВСУ подтвердили, что атака произошла с помощью управляемых ракет Х-59/Х-69 и ударных БпЛА "Shahed". Украинские защитники сбили все цели.

Как сообщал Главред, 26 июля Россия атаковала Запорожский район. В результате чего ранения получили три гражданских: две женщины и один мужчина. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области.

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