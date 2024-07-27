Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненых

Днем 27 июля российские оккупанты обстреляли центр города Глухов Сумской области. В результате обстрела погиб ребенок, еще 12 гражданских получили ранения. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
По данным прокуратуры Сумщины, около 12:40 оккупанты применили запрещенные международным правом методы ведения войны и нанесли удар из реактивной системы залпового огня по Глуховской общине. Было зафиксировано 12 взрывов.
"В результате обстрела ранены 13 гражданских лиц, среди которых 7 детей. Через некоторое время 14-летний мальчик скончался в больнице", - говорится в сообщении.видео дня
Также в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые документируют последствия.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Атаки РФ по территории Украины - последние новости
Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали дронами Полтавскую область и повредили промышленный объект. Пожар ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
В то же время обломки вражеского БпЛА упали в Киевской области, из-за чего возник пожар травяного настила. В результате атаки повреждены крыши двух домов и забор, оборваны электропровода. Пострадавших нет.
Воздушные Силы ВСУ подтвердили, что атака произошла с помощью управляемых ракет Х-59/Х-69 и ударных БпЛА "Shahed". Украинские защитники сбили все цели.
Как сообщал Главред, 26 июля Россия атаковала Запорожский район. В результате чего ранения получили три гражданских: две женщины и один мужчина. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области.
Читайте также:
- Мощная атака БПЛА на аэродром Миллерово в РФ: прогремело более 16 взрывов, детали
- Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине
- Украина усилила защиту от российских атак с воздуха: Зеленский рассказал детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред