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Ночью РФ атаковала Измаил: есть "прилеты" в порт и многоэтажку, пострадали люди

Анна Ярославская
24 июля 2024, 09:23
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Минувшей ночью взрыв раздался и на территории Румынии - в селе Плауру. Это произошло во время массированной атаки БпЛА на Одесскую область.
Обстрел Измаила
Ночью оккупанты обстреляли Измаил / Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA

В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали дронами Измаил Одесской области. Пострадал порт. В результате "прилета" в дом есть раненые. Кроме того, ночью российский "Шахед" ударил по румынской деревне Плауру.

Как сообщает Измаильская РГА в Facebook, ночью страна-агрессор РФ снова атаковала Измаильский район.

"В нарушение существующих правил и обычаев войны, россией умышленно был произведен массированный обстрел БПЛА дронами-камикадзе "Шахед", в результате чего пострадала портовая инфраструктура на территории Измаила", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в Измаиле. В результате произошло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-ти этажного жилого дома без последующего возгорания. Погибших нет, но есть пострадавшие. Госпитализированы 3 человека. На месте производится ликвидация последствий обстрела.

  • Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024
    Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024 Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA
  • Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024
    Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024 Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA
  • Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024
    Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024 Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA
  • Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024
    Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024 Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA
  • Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024
    Вражеский обстрел Одесской области 24 июля 2024 Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA

Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

По его словам, в результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар - его оперативно ликвидировали сотрудники ГосЧС.

Тем временем СМИ пишут, что минувшей ночью взрыв раздался на территории Румынии - в селе Плауру. Это произошло во время массированной атаки БпЛА на Одесскую область. По предварительным данным, это был "Шахед".

Село Плауру расположено у границы с Украиной не более чем в 300 метрах от порта Измаил.

Село Плауру
Село Плауру / карта

Также в Сети появилось видео удара по Румынии ночью 24 июля:

Скриншот

Сколько дронов было сбито

Минувшей ночью оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается из Белгородской области РФ. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также враг атаковал юг Украины ударными БпЛА типа "Shahed".

В общем, оккупанты применили 23 ударных дрона.

Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство – в Одесской области.

За прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожены по меньшей мере 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 – Zala, 2 – Supercam, 2 – Орлан-10.

Защитники неба сбили 17
Защитники неба сбили 17 "шахедов" и 8 дронов-разведчиков / Фото: t.me/ComAFUA

Обстрел Харькова - последние новости

Утром 24 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городу.

В частности, в 05:30 утра оккупанты обстреляли Немышлянский район. В результате ракетных баллистических ударов повреждено промышленное здание, пять автомобилей, один дом.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Также около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Под обстрел попал поселок Лесное. Один мужчина получил ранения, в госпитализации он не нуждался.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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дроны Одесская область Измаил новости Украины новости Одессы атака дронов
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