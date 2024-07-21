УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

Мария Николишин
21 июля 2024, 08:35
298
За последние 2 недели состоялась уже как минимум пятая попытка врага атаковать столицу, говорит Попко.
Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине
Что известно о новой атаке РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские захватчики сегодня утром нанесли удары с применением беспилотников и ракетного вооружения по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на месте "прилетов" работают экстренные службы.

видео дня

"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.

Ночная атака РФ по Киеву

В то же время, стоит добавить, что все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву этой ночью, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.

"Сегодня вновь определенное количество БПЛА противника направлялись на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, информация о типе и количестве беспилотников оккупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

По словам Попко, данных о разрушениях и пострадавших в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.

Также в КГВА отметили, что за последние 2 недели "это уже как минимум пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что одновременно на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков вражеских целей.

"Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано. Спасибо нашим защитникам неба! В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Руслан Кравченко.

Удар РФ по Николаевской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Баштанскому району Николаевской области 20 июля. Ранены люди, начался пожар на предприятии. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Вчера, 20 июля, в 20:30, Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОГА, взрывной волной повреждены частные дома.

"Ранения получили два человека", - отметил Ким.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в вечер субботы, 20 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с российской атакой дронов. Оккупанты запустили около 30 БпЛА.

Также известно, что в ночь на 20 июля во время атаки враг применил не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип БПЛА, который пока не идентифицировали. Он значительно отличается от известных "шахедов".

Кроме того, 19 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части города Чугуев на Харьковщине. В результате этого ранены 7 человек, в том числе и ребенок.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны новости Сум война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

09:59 Украина
Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

08:35 Украина
Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

07:49 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость 11450

Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на август 2024: Ракам - золотой дождь, Львам - выбор, Девам - перемены 6093

Гороскоп Таро на август 2024: Ракам - золотой дождь, Львам - выбор, Девам - перемены

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара 5829

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности 4258

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности

Последние новости

09:59

Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

09:52

Единственный путь: аналитики оценили разговор Зеленского и Трампа о прекращении войны

08:49

Россияне потеряли четверть самолетов Ил-76 из-за собственной халатности

08:35

Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

08:23

Почему техногенных катастроф в России будет становиться большемнение

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
07:49

Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти крысу

05:01

Эффективней, чем побелка: что нужно обязательно сделать осенью в садуВидео

03:13

"Это их основная задача": россияне нацелились на захват 2 стратегических городов

Реклама
02:15

Плацдарм для вторжения: эксперт оценил угрозу удара РФ из Беларуси

01:41

Есть ли риск наступления РФ на Сумщину: ответ эксперта

01:40

Что запрещено пить в жару: доктор рассказал полезный лайфхак, как охладиться

00:26

Россия запустила рой дронов: в небе над Украиной около 30 "Шахедов"

20 июля, суббота
23:38

РФ атаковала Киев неизвестным БПЛА: что известно о таинственном оружии, которое сбили ВСУ

23:06

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

22:54

ВСУ сорвали почти 5 тысяч вражеских задач: генерал раскрыл реальные потери РФ

22:36

Цены взлетели на 40% за неделю: в Украине резко подняли стоимость популярного овоща

22:05

Почему нельзя заряжать телефон от USB-порта в отеле: объяснение впечатляет

21:36

США оставили Украину без однозначного ответа: у Байдена шокировали заявлением об ударах по РФ

21:08

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный

Реклама
20:06

Атаковали более 10 истребителей: Израиль ударил ракетами по Йемену - первые кадры

20:05

Крынки разрушены, но ВСУ не сдаются: Лиховий раскрыл ситуацию на Херсонщине

19:34

От пропагандиста Корчевникова отказался родной отец

19:24

"Он побежал, а она уже лежит": свидетельница раскрыла детали убийства Фарион

19:00

Есть почти в каждом саду: какие растения лучше всего отпугивают мух от дома

18:53

Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля

18:43

"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

18:33

РФ готовит новое масштабное наступление: в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

17:56

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

17:42

Наступление РФ "потухнет" осенью: эксперт сказал, когда изменится ситуация на фронте

16:58

Мощный удар по военно-морской базе РФ: детали атаки морских дронов СБУФотоВидео

16:49

Уничтожены 2 сверхважных объекта: новые детали удара по аэродрому под Ростовом - СМИВидео

16:39

Стреляли в упор, когда ждала такси: появились новые подробности убийства Ирины Фарион

16:09

"Мне прописали смерть": друг Фриске опубликовал последнее откровение звезды о материнстве

16:00

ВСУ вышли из Урожайного: есть ли угроза дальнейшего продвижения РФ - Коваленко

15:52

РФ выбрала новые цели на востоке: в британской разведке назвали направления

15:43

"РФ взяла тактическую паузу": британская разведка раскрыла настоящую ситуацию на фронте

15:14

Китай отправил войска в Беларусь: стали известны мотивы решения КНР

14:45

Трамп может приехать с визитом в Украину: у Зеленского рассказали подробности

14:35

Заберет ли Китай территории у России: эксперт раскрыл хитрый план Пекина

Реклама
14:33

Стало известно, кому Заворотнюк оставила все наследство

13:51

Одна из версий ведет в РФ: Зеленский раскрыл детали расследования убийства Фарион

13:50

Что запрещено делать 21 июля: какой церковный праздник в этот день

13:44

В НАТО приняли решение по 5-й статье: как Россия может нарваться на удар

13:31

Гороскоп Таро на август 2024: Ракам - золотой дождь, Львам - выбор, Девам - переменыВидео

13:13

Киркоров малодушно испугался путинистки Успенской

12:48

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности

12:44

"Приоритетная цель": появился прогноз ударов РФ по Киевской и Каневской ГЭС

11:59

Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радостьВидео

11:59

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять