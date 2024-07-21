Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

За последние 2 недели состоялась уже как минимум пятая попытка врага атаковать столицу, говорит Попко.

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Что известно о новой атаке РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские захватчики сегодня утром нанесли удары с применением беспилотников и ракетного вооружения по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на месте "прилетов" работают экстренные службы.

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"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.

Ночная атака РФ по Киеву

В то же время, стоит добавить, что все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву этой ночью, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.

"Сегодня вновь определенное количество БПЛА противника направлялись на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, информация о типе и количестве беспилотников оккупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

По словам Попко, данных о разрушениях и пострадавших в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.

Также в КГВА отметили, что за последние 2 недели "это уже как минимум пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что одновременно на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков вражеских целей.

"Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано. Спасибо нашим защитникам неба! В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Руслан Кравченко.

Удар РФ по Николаевской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Баштанскому району Николаевской области 20 июля. Ранены люди, начался пожар на предприятии. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Вчера, 20 июля, в 20:30, Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОГА, взрывной волной повреждены частные дома.

"Ранения получили два человека", - отметил Ким.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в вечер субботы, 20 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с российской атакой дронов. Оккупанты запустили около 30 БпЛА.

Также известно, что в ночь на 20 июля во время атаки враг применил не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип БПЛА, который пока не идентифицировали. Он значительно отличается от известных "шахедов".

Кроме того, 19 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части города Чугуев на Харьковщине. В результате этого ранены 7 человек, в том числе и ребенок.

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