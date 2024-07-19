РФ ударила по жилым многоэтажкам в Чугуеве: ранены 7 человек, в том числе и ребенок

Ударов по жилой застройке в центральной части города было два. Оккупанты атаковали город около четырех часов утра, когда люди спали.

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РФ нанесла удар по Чугуеву около четырех часов утра 19 июля / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части города Чугуев на Харьковщине. В результате ранены 7 человек, в том числе и ребенок.

Как написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

"На эту минуту 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное. Ликвидация последствий продолжается", - сообщил глава Харьковской ОВА.

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Позже Синегубов уточнил подробности российской атаки. По его словам, ударов по жилой застройке в центральной части города было два. Оккупанты нанесли удар около четырех часов утра, когда люди спали.

Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.

Все семеро пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты 18 июля атаковали Одессу, в городе были слышны очень сильные взрывы. Позже стало известно о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету.

В ночь на 18 июля армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники, а также авиационные ракеты. Удалось сбить все дроны, а также две ракеты из трех.

Начиная с 8 июля российские оккупанты выпустили в сторону Украины более 700 авиационных авиабомб.

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