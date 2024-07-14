Количество перевалило за сотни: сколько РФ 'вывалила' на Украину ракет за неделю

Начиная с 8 июля российские оккупанты выпустили в сторону Украины более 700 авиационных авиабомб, поделился президент Владимир Зеленский.
Статистику по вражеским целям Зеленский проиллюстрировал кадрами разрушений в Киеве и Днепре.
Враг применил против Украины целый арсенал ракет и дронов.
"Только с начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников различных типов и почти 80 ракет", - отметил Зеленский.
Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора, подчеркнул он.
Ракетная атака РФ на Украину - последние новости
По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.
В ночь на 14 июля РФ снова выпустила по Украине ракеты и дроны . ВСУ отчитывались о 6 уничтоженных воздушных целях противника. Мониторинговые каналы писали о взрывах в Днепропетровской области.
Военный эксперт Владислав Селезнев же считает, что Россия ударами по скоплениям людей будет пытаться принудить Украину к миру на своих условиях, применяя так называемую тактику шока и трепета.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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