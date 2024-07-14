Завершение войны и распад России: боец ВСУ сделал прогноз

Переговоры с агрессором Россией – страшный сон, поскольку в таком случае вражеские войска получат возможность тянуть время, считает Игорь Олейник.

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Война в скором времени не завершится - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Война России против Украины в скором времени не закончится, особенно в том случае, если будут переговоры. Украинская армия получит хорошие шансы на победу в войне, если российское государство распадется, но такой сценарий маловероятен. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Игорь Олейник.

В интервью ТСН он рассказал о том, что переговоры – "страшный сон", которого никак нельзя допустить.

"Переговоры – это возможность потянуть время для врага. Страшный сон — если кто-то там будет договариваться с ними. Не может быть других договоренностей, кроме как хотя бы оставить, освободить всю нашу территорию. А после того, как они покинут всю нашу территорию, война тоже не закончится, если это вообще случится. Не хотелось бы договоренностей на их условиях, мягко говоря", - считает боец.

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Также он добавил, что какие-либо договоренности не приведут к быстрому завершению войны.

"Если она (Россия) разрушится изнутри и распадется, тогда есть очень хороший на победу. Это сто процентов. Но это очень маленькие шансы. Там нет большинства в руководстве, которое против вторжения. А если кто-нибудь один появится, его быстро зажмут. Нет оппозиции к имеющейся там власти. Там нужно, чтобы все сломалось сразу. Пока у них есть желание и возможности проводить такую кампанию скажем так, ничего не изменится", - подчеркнул Игорь Олейник.

Когда закончится война в Украине – прогнозы:

Война в Украине затянется еще на несколько лет, но до октября этого года ВСУ смогут постепенно перехватить инициативу, считает военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, прорывов на фронте со стороны россиян не будет.

Война в ближайшие годы не закончится, предположил заместитель комбата 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. Вряд ли она завершится через полгода-год.

Война или затянется, либо ее всеми силами будут пытаться завершить, говорит Олег Жданов. Если северокорейские войска появятся в Украине, это станет негативным сигналом.

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