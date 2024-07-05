Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте

Олег Жданов пояснил, что в такой ситуации война в Украине может затянуться, а последствия могут быть неожиданные.

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Что произойдет после отправки войск КНДР / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал, если в войну на стороне России вступит КНДР, может ли это быть основанием для того, чтобы на стороне Украины начали воевать военнослужащие других европейских стран, которые уже заявляли о готовности предоставить свои войска.

Жданов отметил, что такой сценарий возможен. Войска могут появиться в двух ипостасях:

в кризисной ситуации для защиты украинского населения от геноцида в случае обвала нашего фронта и продвижения российских войск вглубь Украины,

могут появиться специалисты-инструкторы, которые смогут ремонтировать технику, обучать личный состав, возя в Европу и обратно наших людей.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. видео дня С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Но в любом случае все эти движения приведут к тому, что с появлением с обеих сторон еще хотя бы по одному участнику конфликта (при этом не важно, будут ли это регулярные войска или инструкторы), война в Украине постепенно будет перерастать в мировую войну", - отметил Жданов.

Военный эксперт рассказал, может ли при таких условиях затянуться война, или, наоборот, ее всеми силами будут пытаться как можно быстрее свернуть.

"Война тогда затянется и закончится плачевно, потому что постоянно будет меняться баланс сил на поле боя с привлечением в конфликт новых стран. Эти силы будут нарастать, что неизбежно приведет к применению ядерного оружия", - пояснил Жданов.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Напомним, что Южная Корея может перебросить войска в Украину. Стало известно, что в случае если КНДР будет перебрасывать свои войска на линию фронта, то Южная Корея может также перебросить свои подразделения в Украину.

В Пентагоне ответили, возможна ли отправка военных КНДР в Украину. Информация об отправке северокорейский войск в Украину для поддержки оккупационных сил заставила США проверить возможные риски воплощения такого плана в жизнь.

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