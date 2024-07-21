Россия запустила рой дронов: в небе над Украиной около 30 'Шахедов'

В южных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за запуска российских ударных дронов типа "Шахед".

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Россияне запустили "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В вечер субботы, 20 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с российской атакой дронов. Оккупанты запустили около 30 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и мониторинговый канал "Николаевский Ванёк".

По данным Воздушных сил около 23:08 несколько групп беспилотников отправились из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Дроны также двигались из Херсонской области на северо-запад к Николаевской области.

Вскоре вражеские дроны изменили свой курс в акватории Черного моря на Николаевскую область. Также угроза применения ужариных беспилотников возникла в Сумской области.

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По состоянию на 00:06 российские дроны находятся над акваторией Черного моря и движутся на Николаевщину. В районе Павлограда Днепропетровской области БПЛА движутся на север. Вражеские дроны, которые добрались Черниговской области направляются на запад. БпЛА с Кировоградщины движутся на Черкасскую область.

Также дроны РФ зафиксировали в районе Никополя и Кривого Рога Днепропетровской области. Украинские защитники призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях, поскольку беспилотники движутся в направлении города.

Обновлено 00:31: Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения жителей Полтавской области. Также военные призвали жителей Чернигова находиться в укрытиях.

По данным мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванёк" на севере в Черниговской области группа БпЛА (до 6 шт). В районе Славутича и Чернигова возможна работа ВСУ по ликвидации российских "мопедов".

Группа вражеских БПЛА, ориентировочно 4-6 штук, находится на пересечении Днепропетровской и Харьковской областей. Движутся на северо-западную сторону Полтавской области. Еще 4 дрона направляются из Кировоградской области в сторону Полтавской области, транзитом через Черкасскую область, 1 "мопед" - на севере Николаевской области, курс западный.

Также 3 БПЛА находятся в Криворожском районе Днепропетровской области, есть угроза по звукам для Кривого Рога.

Что касается новых дронов, то 2 из них пролетают Александровку бывшего Снигиревского района и движутся на северо-запад. Еще 2 беспилотника направляются через Каховский район курсом на Бериславский район Херсонской области.

По данным мониторингового канала около 10 "шахедов" находятся на левом берегу Херсонской области. Они летят в сторону Каховского/Горностаевского районов Херсонской области.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетные атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром 19 июля оккупанты нанесли удар по центральной части Чугуева на Харьковщине, в результате чего ранены 7 человек, среди которых 14-летний мальчик. Все пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии.

В пятницу, 19 июля, в Николаеве произошел мощный взрыв - российские оккупанты ударили по жилому району города. Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки есть погибшие, в том числе ребенок, также повреждены жилые дома.

Как сообщал Главред, в результате взрыва в Николаеве погибли три человека. Среди погибших - 12-летний Кирилл Дядюшко, который занимался народными танцами.

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