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В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям

Юлия Закрепа
20 июля 2024, 01:18
19
В нескольких восточных областях объявили воздушную тревогу, а впоследствии и в Киеве.
В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям
В Украине воздушная тревога / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: map.ukrainealarm

Россияне запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. В нескольких восточных областях объявили воздушную тревогу, а впоследствии и в столице.

Как сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, что в Полтаве прогремели взрывы. Вероятно, россияне атаковали область и город ударными дронами и ракетами.

В 23:42 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрыве в городе. В Миргороде Полтавской области прогремел взрыв, рассказали местные жители. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе беспилотников.

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В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям
В Украине воздушная тревога / скриншот: Telegram

В 23:43 военные сообщили о движении ракеты в Харьковской области в направлении Полтавской области.

В 23:54 корреспонденты сообщили о повторном взрыве в городе.

Позже о взрывах в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"В Киевской области работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - сообщил Кличко.

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака РФ по Украине: что известно

Напомним, что 18 июля раздавались мощные взрывы в Одессе. Российские оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой Искандер-М. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пуск ракеты был осуществлен оккупантами из района к северу от Симферополя.

РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что удалось сбить все дроны, а также две ракеты из трех. Большинство целей было уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

В ВСУ рассказали об уничтоженных дронах РФ Shahed. Украинские силы уничтожили два вражеских ударных БпЛА типа Shahed, еще два были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси. Также ПВО сбила на южном и восточном направлениях восемь разведывательных БпЛА.

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