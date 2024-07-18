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Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

Юлия Закрепа
18 июля 2024, 22:02
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Западные аналитики раскрыли, что стало самой серьезной ошибкой украинского командования во время контрнаступления ВСУ.
Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали
Почему провалилось контрнаступление ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 4 отдельная танковая бригада

По мнению экспертов из британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI, Украина не сможет провести новое наступление в ближайшем будущем. В докладе центра под названием "Предварительные уроки украинских наступательных операций 2022-23 годов" аналитики назвали главные ошибки, которые привели к провалу контрнаступления ВСУ летом прошлого года.

"Первоначальный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и украинским войскам, которые наступали, нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне", - пишет издание BBC.

Западные эксперты считают, что осуществить этот план помешал ряд ошибок, допущенных союзниками Украины и командованием ВСУ, а именно:

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  • недостаточное количество и задержка поставок западного оружия, что не позволило украинским защитникам должным образом овладеть новой техникой;
  • ставка на менее подготовленные части, которые бросили на прорыв российской обороны, оставив более опытных бойцов держать фронт на других участках;
  • распыление сил для контрнаступления по нескольким направлениям;
  • провал оперативной безопасности как со стороны Украины, так и со стороны союзников, о чем свидетельствует неоспоримое наличие у России точных разведданных о направлении главного удара ВСУ.

Но самой серьезной ошибкой украинского командования аналитики называют ошибочный расчет на то, что россияне не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году.

"Когда этого не произошло, ВСУ безнадежно потеряли темп", - отмечают авторы статьи.

Несмотря на уверенность в неспособности Сил обороны повторить контрнаступление в ближайшее время, аналитики считают, что Украина сейчас может наносить реальный ущерб российской армии, а также наращивать удары по территории РФ, чтобы максимально уничтожить инфраструктуру, которая генерирует доходы для бюджета страны-агрессора. И именно на этих задачах сейчас должны сосредоточиться украинские защитники.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Напомним, что российские оккупанты продвинулись на 4 направлениях в Донецкой области. В DeepState назвали детали продвижения российских войск за последние сутки и рассказали о ситуации вокруг населенного пункта Крынки, что на Херсонщине.

ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине. Украинские силы провели локализованные контратаки к северу и северо-востоку от города Харькова и недавно восстановили ограниченные позиции в Волчанске. Украинские войска вернули себе определенные позиции в городе.

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