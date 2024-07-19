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Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

Руслана Заклинская
19 июля 2024, 16:34
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Британия обещает Украине оружие, но не участие в атаках по территории России, рассказал министр обороны Великобритании.
Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow
Британия прояснила свою позицию по ударам Storm Shadow по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Великобритания не будет участвовать в атаках ракетами Storm Shadow по территории России. Лондон предоставляет оружие Украине исключительно "для защиты своей суверенной страны". Об этом заявил министр обороны страны Джон Гили, пишет The Guardian.

В то же время в Министерстве обороны не исключают, что могут поддержать просьбу президента Украины Владимира Зеленского об использовании британских ракет Storm Shadow для ударов по РФ. Однако сама Британия не будет помогать ВСУ поражать цели страны-агрессора России.

"Это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках и в пределах международного гуманитарного права", - отметил Гили.

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Министр добавил, что Великобритания будет оказывать военную помощь Украине "каждый год до конца десятилетия". Он также отметил усиление поддержки уже в течение первых двух недель работы нового правительства, в частности относительно дополнительного финансирования военной помощи.

"Если мы возьмем за отправную точку, что оборона Великобритании начинается в Украине, и если Путин победит в Украине, он не остановится на достигнутом. Мы должны быть вместе с Украиной и полны решимости это сделать. Столько, сколько потребуется. Когда Кир Стармер сказал, что Британия продолжит нашу непоколебимую поддержку Украины, он имел это в виду", - подчеркнул Гили.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Что известно о Storm Shadow / Инфографика: Главред
Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

Кто такой Джон Гили?

Джон Гили (англ. John Healey; род. 13 февраля 1960 года, Уэйкфилд, Англия) - британский политик, занимающий должность государственного секретаря по вопросам обороны с июля 2024 года. Член Лейбористской партии, бывший член парламента от Роумарш и Конисбро, ранее Вентворт и Вентворт и Дирн с 1997 года, пишет Википедия.

Визит Зеленского в Великобританию - подробности

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с просьбой предоставить разрешение на применение западного дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это произошло во время его официального визита на внеочередном заседании правительства Великобритании.

Зеленский заявил, что снятие ограничений на использование западных вооружений усилит обороноспособность Украины и позволит наносить удары по военным объектам в России. Он подчеркнул, что украинская сторона до сих пор не имеет окончательного ответа на этот вопрос и призвал британского премьера продемонстрировать лидерство в этом вопросе.

В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить на внеочередном заседании Кабинета министров Великобритании, став первым иностранным лидером, который обратится к британскому правительству с 1997 года. Зеленский встретится с новым составом Кабмина под руководством премьер-министра Кира Стармера, чтобы обсудить ситуацию на поле боя в Украине и необходимость усиления европейской оборонной промышленной базы.

Как сообщал Главред, в рамках визита в Британию министр обороны Украины Рустем Умеров провел ряд двусторонних встреч с партнерами. Чехия, Словения, Сербия, Дания и Испания подтвердили свою поддержку Украины, а с Чехией и Словенией Украина подписала важные соглашения по безопасности.

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