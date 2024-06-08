Две задачи для ATACMS и Storm Shadow: новый прогноз ударов по целям в Крыму

На сегодня нет оснований рассматривать варианты проведения наземной военной операции по освобождению захваченного РФ Крыма, заявил военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.
"Сейчас нет оснований рассматривать варианты проведения такой операции. У нас пока не хватает сил и средств для того, чтобы прорвать фронт и выйти к Азовскому морю и далее к административной границе с Крымом", - пояснил он в интервью Главреду.
Вместе с тем собеседник согласился с мнение о том, что существует две сложне задачи: перерезание "сухопутного коридора" и уничтожение Крымского моста.
"Совершенно верно. Однако нужно еще понимать, что нам не предоставят ракеты ATACMS и Storm Shadow в количестве тысячи единиц. Их поставляют ограниченно, и задача Генерального штаба - использовать ракеты как можно более эффективно. Не только бить по определенным складам и казармам, а наносить такие удары, которые привели бы к стратегическим изменениям в войне", - добавил Жирохов.
Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о смертельной ловушке для оккупантов: Крымский мост все равно будет уничтожен, его придерживают до какого-то события, чтобы преподнести Путину "подарок", считает Олег Жданов.
Напомним, ранее стало известно, что сыграет центральную роль в битве за Крым. Непоследовательность публичной позиции Кремля относительно нападений на "российскую территорию" имеет ряд последствий для дальнейшего ведения войны.
Как сообщалось ранее, Силы обороны Украины загнали российский Черноморский флот в тактический тупик. Военные корабли страны-агрессора не могут покинуть акваторию Черного моря и остаются "в роли жертвы".
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