Россияне в горячке восстанавливают взлетные полосы в Крыму: что происходит

В ночь на 30 мая в Крыму снова раздавались взрывы. Оккупанты пытаются спасти свою авиацию.

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В Крыму раздались взрывы / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео,

Российские войска восстанавливают заброшенные аэропорты ради взлетных полос в Крыму в условиях массированных ракетных ударов со стороны Украины по ВКС РФ, сообщает движение "АТЕШ" со ссылкой на источники в 27-й авиационной дивизии РФ.

Спутниковые снимки, опубликованные партизанами, указывают о ходе ремонтных работ по крайней мере на территории одного такого недействующего аэропорта в Заводском Симферопольского района.

Как пишут партизаны, сейчас там проводятся работы на взлетно-посадочных полосах, ремонты зданий и переброска военной техники и людей на территорию аэропорта.

видео дня

В "АТЕШ" уверены, что такие действия россиян в Крыму прежде всего являются результатом успешных ударов ВСУ по военным аэродромам захватчиков на полуострове.

"В связи с положительными тенденциями разрушения военных объектов РФ на полуострове, оккупанты стремительно пытаются восстанавливать заброшенные места, такие как аэродромы Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи). Но наши агенты бдительно следят за этим и оперативно передают информацию в надежные руки", - говорится в сообщении.

/ Фото АТЕШ

Взрывы в Крыму - последние новости

В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы - местные жители слышали по меньшей мере двадцать взрывов. Крымский мост перекрывали для движения.

По предварительной информации ГУР, дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в Крыму. Украинские морские дроны "Магура V5" атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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