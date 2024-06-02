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У ВСУ есть "зеленый свет" для ударов Storm Shadow/SCALP по аэродромам России

Яна Ставская
2 июня 2024, 13:35
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Однако пока такие удары будут ограничены - но не из-за решения Франции или Британии.
Storm Shadow, Эммануэль Макрон
Макрон послал Украине "сигнал" на применение SCALP по России / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Великобритания и Франция не вводили четких ограничений для применения Storm Shadow / SCALP по военным целям в России. Дальности этих ракет (250 км) хватит для ударов по аэродромам оккупантов в Белгородской и Курской областях, откуда враг ведет обстрел, в частности, Харькова, говорится в материале BBC.

О нюансах использования дальнобойных Storm Shadow в комментарии журналистам отметил анонимный источник - офицер военной авиации.

"Фактически, Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: "Мы должны позволить (Украине) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых нападают на Украину". И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/SCALP", - считает западный военный.

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Так, по его словам, Украина теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.

Однако такие операции будут ограничены, так как Украина все еще использует Су-24. Потому военным ВВС придется приблизиться к границе, чтобы запустить эти КР, а это сделает их уязвимыми для российской ПВО.

Отмечается, что F-16 лучше оснащены для таких задач. Но пока не ясно, разрешат ли партнеры использовать эти самолеты для атаки на цели в России.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP - основные характеристики / Инфографика Главреда

Украина начала бить по России западным оружием - главное

Ряд стран Запада, включая США, Британию и Германию, позволили бить по территории России своим оружием. Раньше это считалось "красными линиями" НАТО во избежания прямого столкновения с Россией.

Однако даже у этих разрешений есть свои условия. Например, Вашингтон позволяет атаковать исключительно военные объекты оккупантов в зоне, граничащей с Харьковской областью. Все еще есть запрет на использование ATACMS по дальним целям, таким как аэродром "Оленья", где особо активничают обстреливающие Украину Ту.

Зеленский назвал такое разрешение США с "условиями" недостаточным, поскольку Украина все еще не может предотвратить взлет стратегической авиации ВКС РФ.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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