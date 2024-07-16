В ВСУ рассказали об уничтоженных дронах РФ Shahed: где гремели взрывы

Ночью враг атаковал Украину ударными дронами, сообщили в КОВА.

https://glavred.info/ukraine/v-vsu-rasskazali-ob-unichtozhennyh-dronah-rf-shahed-gde-gremeli-vzryvy-10581131.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

Вечером в понедельник и во вторник утром, 15 и 16 июля, украинские силы уничтожили два вражеских ударных БпЛА типа Shahed, еще два были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.

"С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БПЛА типа Shahed, еще два Shahed локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси", - сказано в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Также ПВО сбила южном и восточном направлениях восемь разведывательных БпЛА:

видео дня

4 - Орлан-10;

2 – ZALA;

1 – Supercam;

один - неустановленного типа.

/ Facebook/kpszsu

Детали воздушного удара РФ

Как уточнили в Киевской областной военной администрации, ночью враг атаковал регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь.

"В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падения обломков дронов фиксируются в 2 районах", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в том числе выбитые окна, иссеченные фасады.

Также зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности, добавили в КОВА.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как сообщалось ранее, россияне изменили свою тактику ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред: чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред