В ВСУ рассказали об уничтоженных дронах РФ Shahed: где гремели взрывы

Вечером в понедельник и во вторник утром, 15 и 16 июля, украинские силы уничтожили два вражеских ударных БпЛА типа Shahed, еще два были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.
"С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БПЛА типа Shahed, еще два Shahed локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси", - сказано в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
Также ПВО сбила южном и восточном направлениях восемь разведывательных БпЛА:
- 4 - Орлан-10;
- 2 – ZALA;
- 1 – Supercam;
- один - неустановленного типа.
Детали воздушного удара РФ
Как уточнили в Киевской областной военной администрации, ночью враг атаковал регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь.
"В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падения обломков дронов фиксируются в 2 районах", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в том числе выбитые окна, иссеченные фасады.
Также зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности, добавили в КОВА.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Как сообщалось ранее, россияне изменили свою тактику ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред: чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить.
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.
Больше новостей:
- Почему Запад не увеличит поддержку Украины после атаки на Охматдет
- Удары по военному аэродрому, подстанциям и нефтебазе РФ: детали атаки СБУ и ГУР
- РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред