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Жестокий обстрел Николаева: погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко

Юлия Закрепа
20 июля 2024, 10:03обновлено 20 июля, 10:35
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Сейчас мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС.
Жестокий обстрел Николаева: погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко
В Николаеве погиб 12-летний мальчик / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook, ГСЧС
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Вчера, 19 июля, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Российская ракета попала в жилой квартал города. По состоянию на 20:00 известно о трех погибших, среди которых мальчик Кирилл Дядюшко, который занимался народными танцами. По данным прокуратуры, ему было всего 12 лет.

"В нашем коллективе произошло огромное горе... Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня он попал под обстрел", - сообщили тренеры на странице Folk dance group "SOUVENIR".

В ансамбле рассказывают, что парень был талантливым и строил планы на будущее.

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"Наше Солнышко, ребенок, который мечтал и так хотел жить, за что ... Нет слов ... Ужасная боль и огромная ненависть ко всему русскому", - добавляют на странице коллектива.

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что сейчас мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС.

"Всего с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже более 560 украинских детей, еще более 1460 - ранила", - добавил чиновник.

Ракетный удар РФ: что известно

Напомним, что 18 июля раздавались мощные взрывы в Одессе. Российские оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой Искандер-М. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пуск ракеты был осуществлен оккупантами из района, что к северу от Симферополя.

17 июля россияне атаковали столицу "Шахедами". Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах. Они прогремели на левом берегу столицы. Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в Дарницком районе Киева упали обломки.

Взрывыгремели в пяти областях Украины, из-за атаки РФ. Российские оккупационные войска в ночь на 18 июля запустили по Украине ударные беспилотники, а также авиационные ракеты. Удалось сбить все дроны, а также две ракеты из трех, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

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