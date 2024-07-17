В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу 'Шахедами'

Сильные взрывы прогремели на Левом берегу столицы.

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Россияне атаковали Киев шахедами / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

В Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о российской атаке "шахедами".

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах. Они прогремели на левом берегу столицы.

"Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", - написал он. видео дня

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в Дарницком районе Киева упали обломки.

"Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что в результате падения обломков произошло возгорание между жилым домом и учебным заведением.

Россияне атаковали Киев шахедами / фото: скриншот

Позже россияне подняли в воздух МиГ-31К. Его вылет был зафиксирован с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Россияне атаковали Киев шахедами / фото: скриншот

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

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