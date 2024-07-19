'Догорает в степях Донбасса': ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

Силы обороны Украины на Покровском направлении сбили российский штурмовой самолет Су-25. Об этом говорится в сообщении официального Телеграм-канала оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Отмечается, что российский самолет был сбит при попытке обстрела позиции украинских военных
"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.видео дня
Военные сообщили, что благодаря точности, мастерству и профессионализму наших зенитчиков, флот российских самолетов уменьшился еще на один Су-25.
Самолет Су-25
Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.
Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в небе над Донетчиной, что подтверждено пресс-службой Нацгвардии, которая опубликовала соответствующее видео.
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