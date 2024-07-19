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"Догорает в степях Донбасса": ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

Юрий Берендий
19 июля 2024, 15:51
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Уничтоженный российский штурмовых Су-25 уже пылает в степях украинского Донбасса, отметили в оперативностратегической группировке войск "Хортица".
'Догорает в степях Донбасса': ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области
ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: УНИАН, armyinform

Силы обороны Украины на Покровском направлении сбили российский штурмовой самолет Су-25. Об этом говорится в сообщении официального Телеграм-канала оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что российский самолет был сбит при попытке обстрела позиции украинских военных

"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

видео дня

Военные сообщили, что благодаря точности, мастерству и профессионализму наших зенитчиков, флот российских самолетов уменьшился еще на один Су-25.

Су-25 инфографика
Что известно о Су-25 / Инфографика: Главред

Самолет Су-25

Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.

Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Уничтожение авиации РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в небе над Донетчиной, что подтверждено пресс-службой Нацгвардии, которая опубликовала соответствующее видео.

Украинские Воздушные силы установили "красные линии" для российской авиации, заставляя оккупантов тщательно взвешивать использование тактической авиации на фронте, о чем сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

19 апреля в Ставропольском крае РФ потерпел крушение самолет Ту-22М3, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, при этом летчики якобы смогли катапультироваться.

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