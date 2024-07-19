РФ привлекает новые подразделения: названы самые горячие направления фронта

На Восточном направлении противник пытается активно применять дроны оперативно-тактического уровня, которые проводят аэроразведку, говорит Музычук.

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Названы самые горячие направления фронта / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Армия страны-агрессора России пытается поддерживать высокую интенсивность боевых действий и привлекает для этого дополнительные подразделения. Об этом рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"В течение последних недель горячими остаются Покровское, Торецкое, Кураховское направления. Также враг увеличил активность на Купянском и Лиманском направлениях. На Харьковщине, где удерживают оборону подразделения Нацгвардии, было 15 столкновений. В частности, в районе Волчанска и Глубокого наши гвардейцы отбили две попытки штурмовых действий. Враг пытается улучшить здесь свое тактическое положение - в частности, на участках, где силы обороны нанесли ему потери. В целом по линии фронта наши подразделения свои позиции удержали. На Восточном направлении в течение этих суток нацгвардейцы отбили 7 попыток штурмовых действий противника, на Южных направлениях отражено 4 атаки. Было уничтожено 11 артиллерийских систем, 2 склада боекомплекта, нанесено поражение по 18 блиндажам, уничтожено 3 боевые бронированные машины", - рассказал он.

По его словам, для поддержания высокой интенсивности боевых действий враг привлекает дополнительные подразделения.

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"Враг привлекает дополнительные подразделения, чтобы поддерживать интенсивность наступательных действий. Иногда это требует от них специфической подготовки - то есть это не чисто пехота или артиллерия, а действия штурмовых групп, которые направлены на действия возле населенных пунктов, а также в урбанизированной местности. В то же время подразделения Нацгвардии специального назначения "Омега" и другие силы обороны обучены воевать с таким типом подразделений", - заверил Музычук.

Также он отметил высокую активность вражеских разведывательных дронов на Восточном направлении.

"Наши бойцы отмечают, что на Восточном направлении противник пытается активно применять дроны оперативно-тактического уровня, которые проводят аэроразведку. В целом по линии фронта в течение суток наши подразделения уничтожили 6 таких БПЛА, из них 2 - типа "Орлан" на севере Харьковщины", - добавил представитель Нацгвардии.

Что такое Нацгвардия? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий прокомментировал ситуацию вокруг боев за село Крынки Херсонской области. Он отметил, что ситуация в Крынках на Херсонщине не такая критическая, как ее интерпретируют.

Также, подразделения Сил обороны Украины были передислоцированы из Урожайного Донецкой области из-за того, что позиции украинских военных в поселке были уничтожены в результате интенсивных атак и обстрелов со стороны врага, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица", подполковник ВСУ Назар Волошин.

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