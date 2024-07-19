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"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

Юрий Берендий
19 июля 2024, 12:59
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В Сети сообщают об "активном выбросе радиации" на Ростовской атомной электростанции, в то же время российские пропагандисты опровергают факт аварии.
'Постоянная утечка радиации': в РФ 'произошла авария' на Ростовской АЭС - что известно
Авария на Ростовской АЭС - в РФ паника из-за "сбоя" на АЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Сети появились сообщения о возможной аварии на ростовской АЭС с выбросом в атмосферу радиоактивных изотопов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко со ссылкой на пост Сержа Волина в X (бывший Twitter), который позиционирует себя как аналитик ЦРУ в отставке.

"Радиационная авария на Ростовской АЭС. Радиационное облако движется вглубь РФ. Это тоже последствия "СВО", между прочим", - написал Андрей Коваленко.

Серж Волин заявил, что якобы в результате аварии в атмосферу были выброшены радиоактивные изотопы с радиоактивностью до полутора миллионов кюри, однако российское правительство старательно скрывает эту информацию.

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'Постоянная утечка радиации': в РФ 'произошла авария' на Ростовской АЭС - что известно
Фото: скриншот

"Тем временем радиоактивное облако движется в глубь страны, в сторону Саратова...", - написал он.

Аналитик сообщил, что аварийный сброс радиоактивной воды на Ростовской АЭС в Ростовской области до сих пор не локализован, и постоянная утечка радиации продолжается.

"Радиоактивный фон в Ростове по выдумкам Росатома в норме, на самом деле он уже в 75 раз превысил норму. Здоровья тем, кто светится", - отметил он в своем сообщении в X (бывший Twitter).

'Постоянная утечка радиации': в РФ 'произошла авария' на Ростовской АЭС - что известно
Фото: скриншот

Стоит отметить, что официального подтверждения этого события нет. В то же время российские СМИ со ссылкой на "Росэнергоатом" опровергают информацию об аварии на ростовской АЭС.

Как отмечают пропагандистские СМИ, Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме.

"Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне естественного", - отметили в "Росэнергоатоме".

Что известно о Ростовской АЭС

Ростовская атомная электростанция - действующая АЭС, расположенная в Ростовской области России в 12 км от города Волгодонск на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4,03 ГВт, сообщает Википедия.

Третий энергоблок с декабря 2014 года проходил испытания. Промышленная эксплуатация начата 14 июля 2015 года.

Авария на Ростовской АЭС - что известно о блэкауте в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля, в Бурятии, Забайкалье, южных регионах России и оккупированном Крыму наблюдались перебои с электричеством, введены ограничения подачи света. Российское Минэнерго сообщило о временных ограничениях потребления электроэнергии на Юге России и в оккупированном Крыму из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, где зафиксированы неполадки на турбогенераторе.

Российские пропагандисты связали веерные отключения света во многих регионах РФ и оккупированном Крыму с ударами Украины. Некоторые "военкоры" призвали РФ нанести удары "Калибрами" по ЧАЭС как "предупреждение".

Также в ночь на 13 июля в Ростовской области прогремели взрывы: беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, что вызвало пожар.

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