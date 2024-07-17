Совсем обезумели: в России ноют из-за блэкаутов, призывают бить по ЧАЕС

Российские пропагандисты связали введенные во многих регионах РФ и в оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, веерные отключения света с ударами Украины. Некоторые "военкоры" даже призывают РФ нанести "Калибрами" удары по ЧАЭС в качестве "предупреждения".
В частности, паблик "Кремлевская табакерка" подтвердил, что графики отключения света были введены российскими властями из-за "погоды, ударов ВСУ и изношенности оборудования".
"Отключения света могут стать более частыми… Усугубляет ситуацию тот факт, что украинские военные бьют по ряду предприятий, которые производят электрооборудование", — предупреждают пропагандисты.видео дня
Военнослужащий ВС РФ Егор Гузенко (он же "Тринадцатый"), постоянно радовавшийся ударами России по украинской энергетики, и вовсе призвал к атаке "Калибрами" на ЧАЭС.
"Я считаю, что необходимо ударить "Калибрами" по Чернобыльской АЭС в качестве предупреждения. Вот вам и "Сталкер-3", — свирепствует оккупант.
Оккупант ноет, что Украина устроила всему российскому Югу "энергетический коллапс". Сбои в работе Ростовской АЭС, по утверждению Гузенко, случились из-за удара ВСУ по подстанции Ростов-500.
Блэкаут в России - что известно
Как писал Главред, в Бурятии, Забайкалье, а также в южных регионах России и в оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, наблюдались перебои с электричеством. В регионах введены ограничения подачи света.
Российское Минэнерго отдельно сообщало о временных ограничениях потребления электроэнергии на Юге России и в оккупированном Крыму из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Например, в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций.
Уточнялось, что на Ростовской АЭС были зафиксированы неполадки на турбогенераторе.
Что такое блэкаут
Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.
Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.
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