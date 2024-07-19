Европа должна быть готова: Столтенберг спрогнозировал длительность войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО призвал страны Альянса быть готовыми к тому, что война в Украине может затянуться на срок более 10 лет.

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В НАТО смутили прогнозом о продолжительности войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Столтенберг призвал европейских членов НАТО увеличить свои обязательства на фоне беспокойства, что финансирование США может быть уменьшено или прекращено, если Дональд Трамп выиграет выборы. Об этом он заявил в интервью BBC.

На вопрос журналистов, должны ли союзники по НАТО быть готовыми к длительной войне в Украине на срок более 10 лет, Столтенберг ответил утвердительно: "Да".

Генеральный секретарь НАТО отметил, что парадокс войны в Украине заключается в том, что чем дольше западные союзники сохраняют свою поддержку Украины, тем быстрее может закончиться конфликт.

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"Главный месседж заключается в том, что чем сильнее будет поддержка Украины и чем дольше мы готовы взять на себя обязательства, тем быстрее закончится эта война. Парадокс заключается в том, что сейчас президент Путин считает, что он может переждать нас. Поэтому война продолжается", - сказал он.

Столтенберг отметил, что когда мир демонстрирует намерение поддерживать Украину длительный срок, создаются условия для решения конфликта таким образом, что Украина выйдет из него победителем, как суверенное и независимое государство.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь заявил, что сможет остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также предупредил, что мир на грани Третьей мировой войны, и пообещал изменить ситуацию.

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Купянском направлении, достигая локальных успехов на значительных участках фронта, сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Последние полтора года Украина активно ведет дипломатические усилия, чтобы получить истребители F-16 от западных партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с их появлением военные усилия значительно усилятся. Однако поставки самолетов все еще остается обещанием этого лета, и партнеры затягивают с решением, что критически важно для разблокирования неба над Украиной и недопущения доминирования России в воздухе.

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