Россияне имеют локальные успехи вблизи Купянска: насколько тяжелая ситуация - МВА

Начальник Купянской МВА отмечает, что россияне увеличили количество обстрелов Купянской громады и имеют локальные успехи по большой измузе линии фронта.

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Россияне смогли опасно продвинуться на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Россияне продолжают активные наступательные операции на Купянском направлении и имеют локальные успехи на больших участках фронта. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин

По его словам, по состоянию на сейчас ситуация вблизи Купянска "крайне тяжелая". Он отметил, что российские войска продвигаются в направлении центральной части Купянской громады, в результате чего отмечается рост количества обстрелов.

"Ночью враг нанес удар авиабомбой. Это была полуторатонная управляемая авиабомба, которая попала в центральную часть города Купянск. К счастью, людей рядом не было. Пострадало большое количество административных, частных и офисных зданий", - подчеркнул Беседин. видео дня

Начальник Купянской городской военной администрации отметил, что враг продолжает терроризировать, разрушать критическую и гражданскую инфраструктуру.

Беседин отметил, что от Купянска до Синьковки всего 6 километров, и враг постоянно давит в этом направлении. С другой стороны, расстояние до Петропавловки составляет 8 километров, где противник пытается прорваться и достиг определенных локальных успехов.

"То есть россияне все ближе подходят к центральной части населенных пунктов Купянской громады", - отметил Беседин.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Бои на Купянском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении, используя ранее накопленные силы, чтобы создать "болевую точку". Об этом заявил военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович.

Армия России продолжает наступать на нескольких направлениях и достигла незначительных успехов, сообщают аналитики Института изучения войны.

Российское наступление на Харьковщину, которое началось в мае, не полностью реализовало их планы, но заставило украинских защитников растянуть свои силы, отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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