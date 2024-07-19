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Оккупанты продвигаются на трех направлениях и "положили глаз" на Сумщину - ISW

Анна Косик
19 июля 2024, 09:05
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Кроме штурмов на восточном и южном направлениях, вражеская армия предприняла попытку прорваться в три населенных пункта на севере Украины.
ВСУ, танк
Враг не прекращает наступательные действия и бросает ДРГ на севере / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, 37-я отдельная бригада морской пехоты

Армия страны-агрессора России продолжает наступательные действия сразу на нескольких направлениях и имеет незначительные успехи. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны(ISW).

Как говорится в отчете, недавно вражеские силы совершили ограниченный рейд в Сумскую область. Украинский военный сообщил, что российская ДРГ пробовала прорваться в Чуйковку, Рожковичи и Сытное, которые находятся в 5 километрах от границы с РФ. После интенсивных артиллерийского и минометного обстрелов, оккупанты начали атаку, однако украинские силы ее отбили.

В ISW также сообщают, что на Харьковском направлении вражеская группировка имеет продвижение в западном Глыбоком, что к северу от Харькова. Сами оккупанты 18 июля заявили, что взяли контроль над "первой линией многоэтажек" в Волчанске, однако аналитики не выяснили, о чем идет речь.

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Продвижение врага зафиксированы и на юго-восток от Купянска, юго-запад от Сватово и на запад от Кременной. На этом направлении российские военные также сообщают об уничтожении украинской переправы на нескольких позиций в Глушковке, что на юго-запад от Купянска.

Продолжается российский штурм на Северском направлении, однако там подтвержденных изменений линии фронта нет, хотя милблогеры РФ утверждали о продвижении у Раздоловки.

Сложной остается ситуация возле Часового Яра. 18 июля российская группировка продвинулась там, однако изменений на линии фронта зафиксировано не было. Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждал, что подразделения десантников РФ выдвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс в пределах восточной Калиновки и наступали в направлении пересечения канала и трассы Т-0504, что к юго-востоку от Часового Яра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Что происходит на фронте - последние новости

Недавно стало известно, что украинские бойцы вышли из Крынок еще в середине июня 2024 года. В течение следующего месяца российские оккупационные войска занимались возведением фортификационных сооружений на этом направлении боевых действий. Сейчас же можно ожидать, что россияне попытаются продолжить наступление - перейти на правый берег Днепра.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки.

Напомним, во время наступления на Харьковщину, которое началось в мае, россиянам не удалось полностью воплотить свои планы, однако они заставили украинских защитников растянуть свои силы.

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война в Украине ВСУ ДРГ российские войска Институт изучения войны
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