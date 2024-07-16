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РФ может попытаться пересечь границу в двух областях Украины: детали от ВСУ

Мария Николишин
16 июля 2024, 11:33
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Федоренко назвал стратегические цели врага на Харьковском направлении, добавив, что пока оккупанты не могут их достичь.
РФ может попытаться пересечь границу в двух областях Украины: детали от ВСУ
РФ может попытаться пересечь госграницу в двух областях Украины / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны имеют достижения на Харьковском направлении, но это не меняет тот факт, что противник не собирается выходить из Харьковской области и задействует все имеющееся. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире "Киев24".

"Более подробно об этом скажет Генштаб, поскольку некоторые позиции являются переходными. Но положительная динамика по деоккупации есть, большинство позиций, с которых удалось выбить врага, - остаются за нами. Противник не собирается выходить из Харьковской области, привлекает все имеющееся. Несмотря на это, Силы обороны имеют конкретные результаты как по удержанию позиций, так и дополнительно внедряем наступательные действия для выбивания противника с нашей земли", - рассказал Федоренко.

Он также ответил, хватает ли врагу резервов на этом направлении, чтобы компенсировать свои потери в живой силе.

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"К сожалению, да, хватает. К сожалению, противник может держать высокоинтенсивный темп боевых действий. Есть ли у противника возможности собрать группировку, чтобы попытаться пересечь линию госграницы в Харьковской или Сумской области? К сожалению, есть. Противник постоянно проводит разведывательные действия, нащупывает, в каком состоянии находится линия госграницы, ища слабые места. Это ведется с одной целью - в перспективе попытаться пересечь линию госграницы", - добавил Федоренко.

Военный также назвал стратегические цели врага на Харьковском направлении, добавив, что сейчас оккупанты не могут их достичь.

"Сможет ли противник реализовать намерения, которые он ставил перед собой в Харьковской области? А это закрепление на плацдарме в Волчанске, выход в тыл группировке, которая выполняет задачи на Купянском отрезке. И, соответственно, максимальное приближение к административным границам города Харькова, чтобы в дальнейшем взять его под максимальный контроль, в частности, за счет ствольной артиллерии. Удастся ли это противнику? В текущий момент точно нет", - подытожил командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес".

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

Кроме того, командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

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