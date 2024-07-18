УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Анна Ярославская
18 июля 2024, 10:44
32
Враг продвинулся в Калиновке, возле Карловки и Железного.
ВСУ
Армия РФ продвинулась в Калиновке, возле Карловки и Железного / Коллаж: Главред, фото: Deep State, ОК Запад

Российские оккупационные войска продвинулись в поселке Калиновка Часовоярской городской громады Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала Deep State.

Кроме Калиновки враг также получил территориальные успехи в районе села Карловка Новогродовской городской громады Покровского района и в городе Железное Торецкой городской громады Бахмутского района.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

видео дня

Что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что за вчерашние сутки враг концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях - там состоялось по 24 боевых столкновения.

На Лиманском направлении было зафиксировано шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении оккупанты понесли потери при семи попытках штурма позиций ВСУ вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до четырех, продолжался бой возле Андреевки.

На Торецком направлении было остановлено 23 атаки российских оккупантов, один бой еще продолжался. Все усилия враг направил в районы Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций, концентрируя усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 июля, по данным Генштаба, составили:

  • личного состава − около 563 640 (+1 130) человек;
  • танков − 8 245 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин − 15 883 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем − 15 465 (+54) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 274 (+50) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 833 (+92) ед.;
  • специальной техники − 2 593 (+7) ед.
Потери РФ в войне с Украиной
Потери РФ в войне с Украиной по состоянию на утро 18 июля / Инфографика Главред

Угроза наступления РФ с Севера - последние новости

13 июля глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления российских оккупантов на севере Украины. По его словам, "проблемы есть, и они имеют тенденцию к обострению". Этот ответ последовал после вопроса журналиста NV о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он.

При этом глава ГУР добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

Позже представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал заявление Кирилла Буданова о наступлении страны-агрессора России с севера. Он заявил, что на северных границах Украины информация и обстановка активно меняются. По его словам, интервью у Буданова брали тогда, когда на Харьковском направлении были активные действия и армия РФ продолжала свою наступательную операцию. ВСУ сломали планы россиян не только в Харьковской области, но и по другому северному направлению. Впрочем, отмечает Юсов, угроза там остается.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:38 Украина
Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали прогноз на 18 июля

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали прогноз на 18 июля

11:13 Украина
Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки 7840

Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки

Боюсь быть такой же, как ты : дочь Агутина обратилась к отцу 3009

"Боюсь быть такой же, как ты": дочь Агутина обратилась к отцу

Страдают 10 лет : в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ 2584

"Страдают 10 лет": в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт 2066

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Последние новости

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали прогноз на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

Реклама
09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

23:13

Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

23:03

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

22:50

Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

22:15

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

22:10

Подозревают даже роженицу: шокирующие детали дела о похищении ребенка из роддома

21:50

Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

21:44

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

21:38

Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

Реклама
21:20

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:15

"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

21:06

Россияне наконец-то дождались веерных отключенийВидеоблоги

20:52

Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж

20:49

Украинский актер неожиданно выехал в США: экс-супруга сделала заявление

20:24

"Глупые люди руководили страной": Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая

20:21

"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

20:19

На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

19:53

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:48

Над Украиной кружил самолет ВВС Британии: все подробности

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять