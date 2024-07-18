Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Враг продвинулся в Калиновке, возле Карловки и Железного.

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Армия РФ продвинулась в Калиновке, возле Карловки и Железного / Коллаж: Главред, фото: Deep State, ОК Запад

Российские оккупационные войска продвинулись в поселке Калиновка Часовоярской городской громады Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала Deep State.

Кроме Калиновки враг также получил территориальные успехи в районе села Карловка Новогродовской городской громады Покровского района и в городе Железное Торецкой городской громады Бахмутского района.

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Что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что за вчерашние сутки враг концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях - там состоялось по 24 боевых столкновения.

На Лиманском направлении было зафиксировано шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении оккупанты понесли потери при семи попытках штурма позиций ВСУ вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до четырех, продолжался бой возле Андреевки.

На Торецком направлении было остановлено 23 атаки российских оккупантов, один бой еще продолжался. Все усилия враг направил в районы Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций, концентрируя усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 июля, по данным Генштаба, составили:

личного состава − около 563 640 (+1 130) человек;

танков − 8 245 (+7) ед.;

боевых бронированных машин − 15 883 (+12) ед.;

артиллерийских систем − 15 465 (+54) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 274 (+50) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн − 20 833 (+92) ед.;

специальной техники − 2 593 (+7) ед.

Потери РФ в войне с Украиной по состоянию на утро 18 июля / Инфографика Главред

Угроза наступления РФ с Севера - последние новости

13 июля глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления российских оккупантов на севере Украины. По его словам, "проблемы есть, и они имеют тенденцию к обострению". Этот ответ последовал после вопроса журналиста NV о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он.

При этом глава ГУР добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

Позже представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал заявление Кирилла Буданова о наступлении страны-агрессора России с севера. Он заявил, что на северных границах Украины информация и обстановка активно меняются. По его словам, интервью у Буданова брали тогда, когда на Харьковском направлении были активные действия и армия РФ продолжала свою наступательную операцию. ВСУ сломали планы россиян не только в Харьковской области, но и по другому северному направлению. Впрочем, отмечает Юсов, угроза там остается.

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