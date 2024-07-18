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Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

Юлия Закрепа
18 июля 2024, 08:18обновлено 18 июля, 08:49
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ВСУ сломали планы россиян не только в Харьковской области, но и по другому северному направлению.
Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали
Буданов предупредил о наступлении РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал заявление Кирилла Буданова о наступлении страны-агрессора России с севера. Он заявил, что на северных границах Украины информация и обстановка активно меняются.

"Информация и ситуация активно меняется. Когда мы говорим о форме подачи информации, интервью уважаемым печатным изданиям, которые выходят впоследствии через несколько недель и позже после факта проведения интервью, то конечно надо делать определенные поправки и коррективы", - объясняет Юсов для ТСН.

По его словам, интервью у Буданова брали тогда, когда на Харьковском направлении были активные действия и армия РФ продолжала свою наступательную операцию.

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Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Зато ВСУ сломали планы россиян не только в Харьковской области, но и по другому северному направлению. Впрочем, отмечает Юсов, угроза там остается.

"Враг не будет оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны. Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, о северном направлении", - подчеркнул представитель разведки.

На отдельных участках северной границы ГУР видит попытки вражеских ДРГ и попытки ротации, изменения, пополнения подразделений, которые понесли значительные потери в живой силе и технике.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий. Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.

Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. Армия РФ смогла продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.

ВСУ вышли из двух населенных пунктов, ведь позиции было удержать невозможно. Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Поэтому украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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