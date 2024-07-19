Ни участия, ни разрешения: Шольц ответил на призыв Зеленского сбивать ракеты РФ

В Германии отреагировали на запрос Владимира Зеленского об усилении противовоздушной обороны Украины и снятии ограничения по ударам западным оружием по целям на территории страны-агрессора России. Канцлер Олаф Шольц отвергает эти идеи.
Как сообщает DPA, во время пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании глава немецкого правительства заявил, что он не видит консенсуса по запросу украинского президента через стран-членов НАТО, поэтому о таких шагах "не может быть и речи".
Кроме этого Шольц отметил позицию США, где "очень четко высказались по этому поводу". Вероятно, канцлер Германии имел в виду заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который сказал, что в Америке не хотят эскалации и не хотят приводить Путину аргументы, что войну спровоцировало НАТО.
Убедительным для Германии не стал и пример Израиля, который приводил президент Зеленский. Речь шла о том, что в апреле западные партнеры помогали Израилю отражать массированные комбинированные удары Ирана. Однако Шольц не принял это во внимание.
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Удары западным вооружением по территории РФ - что известно
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право на удары по территории агрессора России, поскольку это предусматривает право на самозащиту.
Ранее в США заявили, что удары ВСУ американским оружием вглубь России в ответ на террористические атаки ВС РФ по Украине Белому дому считаются "нереалистичными". По словам старшего директора по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера, это не изменит ситуацию на поле боя.
Напомним, министр обороны Рустем Умеров опроверг мнение, мол, удары дальнобойным оружием по территории России могут каким-то образом "эскалировать" боевые действия. Украина хочет наносить удары только по военным целям, чтобы защитить города от вражеских атак.
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