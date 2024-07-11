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Умеров объяснил "плюсы" ударов оружием США вглубь РФ: озвучено условие победы

Яна Ставская
11 июля 2024, 15:50
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Украина требует от Запада много оружия - в больших объемах.
Умеров объяснил 'плюсы' ударов оружием США вглубь РФ: озвучено условие победы
Умеров "на пальцах" рассказал, почему удары по РФ важны / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Умерова, пресс-служба армии США

Министр обороны Рустем Умеров опроверг мнение, мол, удары дальнобойным оружием по территории России могут каким-то образом "эскалировать" боевые действия.

В эфире Fox News Умеров отметил, что ВСУ необходимы соответствующие разрешения и решения, чтобы защитить мирные города от российских атак.

"Россия уже обострила ее (ситуацию, - Главред). Они не фокусируются на людях, поэтому наносят удары по больницам, по гражданским объектам. Мы хотим защитить людей. Мы хотим наносить удары по военным целям. Поэтому мы хотим функциональных решений, чтобы защитить наши города", - справедливо заметил министр.

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Украина все еще нуждается в большем количестве средств ПВО и другого вооружения для защиты граждан.

Отдельно министр подчеркнул, что Украина выиграет эту войну, как только получит оружие в надлежащих объемах.

"Мы способны и можем победить. У нас есть план, и мы озвучиваем, что нам нужно больше оружия. Колебания предоставить нам оружие, колебания относительно предоставления нам разрешений и снятия запретов - это отнимает время. Время очень важно, но мы способны и можем это сделать", - обратился он к американской публике.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Удары по России - Белый дом снял красные линии

После проблем с утверждением новой помощи Украине Конгрессом и успехов российской армии Администрация Байдена сняла ряд ограничений, которые до этого были "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

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ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по российской территории, граничащей с Харьковщиной. Впрочем, Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны относительно отправки в Украину своих войск.

Как недавно отметил Зеленский, разрешения США бить американским вооружением по российской территории вдоль границы мало. Эти атаки решают только тактические цели. Единственным решением на сегодня будет предоставление Соединенными Штатами разрешения поражать аэродромы захватчиков в РФ на глубокие расстояния.

Во время встречи с президентом Украины спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в среду, 10 июля, отметил, что позиция Конгресса США заключается в том, чтобы позволить Силам обороны Украины гибкость в применении оружия, которое Украина уже получила от США.

Украина прилагает все усилия, чтобы получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар, о чем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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