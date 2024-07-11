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Украина имеет право бить по России и получила для этого ATACMS - Столтенберг

Анна Косик
11 июля 2024, 10:03
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Генсек НАТО подчеркнул, что Украина может наносить удары по стране-агрессору России, ведь последняя, атакуя другое государство, нарушила международное право.
Столтенберг, ATACMS
В НАТО заявили, что Украина должна иметь возможность бить по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr, Office of the President of the United States

Украина должна иметь право на удары по территории агрессора России, поскольку это предполагает право на самозащиту. Об этом на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. И Альянс и его страны-члены помогают его реализовывать. В частности через поставки вооружения и техники Украине. Эти поставки включают и дальнобойные ракеты, такие как ATACMS.

Генсек НАТО Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что именно Россия атаковала Украину, тем самым нарушив международное право. И сейчас РФ продолжает вести захватническую войну.

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Он также положительно оценил решение США по уменьшению ограничений для Украины на применение дальнобойных ракет по территории РФ, когда войска страны-агрессора повторно атаковали Харьковскую область.

Отдельно Столтенберг отметил приближение процесса присоединения Украины к НАТО. Это связано с надлежащим выполнением реформ, из-за чего работа, которую проводят в Альянсе обеспечит то, что Украина присоединится к НАТО без проволочек.

Скрин из телеграм
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга:

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

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ATACMS / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля - главное

Десятки мировых лидеров собрались в Вашингтоне с 9 по 11 июля, где проходит саммит НАТО. Среди главных вопросов на повестке дня - сдерживание агрессии России и поддержка Украины.

В рамках саммита, во время встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, в рамках переговоров речь шла о практическом применении британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ на фоне начала поставок в Украину самолетов F-16.

Читайте также другие заявления с саммита НАТО:

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