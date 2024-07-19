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"Это ничто": Зеленский отреагировал на промедление Запада в поставках Украине F-16

Анна Косик
19 июля 2024, 08:03
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Уже 18 месяцев западные партнеры в процессе передачи Украине крайне необходимых истребителей. Зеленский прокомментировал задержки.
Зеленский, F-16
Зеленский объяснил, почему Украине крайне необходимо получить F-16 для защиты неба / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

Украина последние полтора года проводит активную дипломатию с целью получения от западных партнеров истребителей F-16. С их появлением в украинском небе военные усилия были бы активизированы с новой мощностью. Однако поставка самолетов все еще остается обещанием этого лета.

Об этом в интервью ВВС рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы страна-агрессор Россия не доминировала в воздухе и небо над Украиной было разблокировано. Однако партнеры все еще медлят.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты к нам не долетели", - сказал он, отметив, что благодарен за то, что уже предоставлено Украине.

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Особенно остро ощущается нехватка обещанных бортов в последние месяцы, когда украинской армии пришлось сдерживать российские войска на очень длинной линии фронта на востоке страны.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Передача Украине истребителей F-16 - что известно

Напомним, Украина планирует получить шесть самолетов F-16 уже этим летом, а до конца года их количество может увеличиться до 20. Сейчас страна, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов.

Накануне заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква прокомментировал графики поставок самолетов F-16 от стран-партнеров. Он отметил, что Украина имеет данные относительно дат передачи истребителей, но некоторые страны планируют делать это в течение достаточно длительного времени.
Ранее стало известно, что Греция рассматривает возможность вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30, чтобы передать их США для модернизации и последующей отправки в Украину.

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