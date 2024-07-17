Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

Сроки поставки самолетов от партнеров следует оценивать с пониманием, поскольку даже эти сроки являются рекордными, заявил Давид Арахамия.

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Сроки предоставления самолетов являются рекордными - Арахамия / Колаж: Главред, фото: US Air Force, Константин Либеров

Бельгия, Нидерланды, Дания и другие партнеры пообещали предоставить Украине больше самолетов F-16, чем есть подготовленных пилотов. Сроки предоставления истребителей являются рекордными. Об этом заявил глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Сейчас количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место - уже не борта, а люди", - пояснил политик.

По его словам, хотя темпы поставок западных самолетов могут казаться недостаточно быстрыми, следует относиться к этому с пониманием, ведь сроки все еще являются рекордными. Арахамия отметил, что в мирное время поставки авиации занимает пять-шесть лет, тогда как для Украины этот срок сократился до одного года.

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Он добавил, что украинская делегация в США пыталась ускорить процесс обучения пилотов, "подвинув очередь" из других стран на полигонах.

Что известно об истребителях F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине истребителей F-16 - последние новости

Напомним, Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16. Афины решились на такое решение, поскольку ВВС страны хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

Также Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 уже в этом году.

Как сообщал Главред, Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации.

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