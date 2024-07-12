F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

Украина планирует получить шесть самолетов F-16 уже этим летом, а до конца года их количество может увеличиться до 20. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отметил один из собеседников издания, Украина вероятно сможет разместить эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов. По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.
В то же время у стран-партнеров возникали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это сейчас слишком дорогим проявлением поддержки страны.
"Люди не должны ожидать "чудес" от F-16 против России", - сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.
Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
F-16 для Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.
Также известно, что Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские пилоты показывают быстрый и значительный прогресс в обучении для пилотирования истребителей F-16.
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