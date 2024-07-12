УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

Мария Николишин
12 июля 2024, 22:06
99
У некоторых стран-партнеров возникали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину, пишет издание.
F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg
Сколько F-16 ожидает получить Украина / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Украина планирует получить шесть самолетов F-16 уже этим летом, а до конца года их количество может увеличиться до 20. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметил один из собеседников издания, Украина вероятно сможет разместить эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов. По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

В то же время у стран-партнеров возникали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это сейчас слишком дорогим проявлением поддержки страны.

видео дня

"Люди не должны ожидать "чудес" от F-16 против России", - сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg
F-16 / Инфографика: Главред

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

F-16 для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

Также известно, что Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские пилоты показывают быстрый и значительный прогресс в обучении для пилотирования истребителей F-16.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине F-16 истребитель-перехватчик война России и Украины
Реклама

Главное за день

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

22:06 Украина
В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

20:55 Украина
Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

20:31 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки 8523

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

Непонятно, для чего работаем : Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем 6247

"Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин 4178

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

Навсегда останется в наших сердцах : на поле боя погиб известный украинский артист 3853

"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

Последние новости

23:14

Роды длились 47 секунд: Макс Чмерковский стал отцом в третий раз

22:57

Потеряли целую дивизию: Жорин рассказал о масштабном разгроме на Харьковщине

22:06

F-16 будут, но: сколько самолетов ожидает получить Украина - Bloomberg

21:25

"Это реалистичный срок": стало известно когда Украина станет членом НАТО

21:15

РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы

Максим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФМаксим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФ
21:02

Сколько хранится борщ в холодильнике: неожиданный ответ ошеломит опытных гурмановВидео

20:55

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

20:31

Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

19:45

РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

Реклама
19:41

Обама и Пелоси готовят свержение Байдена - ЯковинаВидеоблоги

19:21

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

19:16

Чем кормить курей, чтобы не клевали яйца: хитрый фокус гарантирует результатВидео

19:10

Тайная игра против Украины: кто за ней стоитмнение

18:50

Вешалки для одежды могут испортить одежду: как правильно складывать вещи

18:45

"Забрала скорая": предательница Наташа Королева попала в беду

18:44

Партизаны совершили диверсию на Херсонщине: что удалось уничтожить

18:38

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 13 июля

18:34

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

18:07

Как получить компенсацию за поврежденное жилье: в Раде пояснили, что нужно делать

18:04

Пассия Мурата Налчаджиоглу "удалила" его и сделала громкое заявление

Реклама
18:00

Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через "Резерв+" - Минобороны

17:53

РФ угрожает подрывом двух огромных дамб: какова истинная цель оккупантов

17:31

Слухи о покушении на директора Rheinmetall: в Германии обратились к России

17:23

Части украинцев придется платить за электричество больше: что произошло

17:19

Как без холодильника сохранить продукты: еда не пропадет при долгих отключенияхВидео

17:18

Максим Галкин поразил поступками на роскошной свадьбе украинцев - что сделал

17:17

Потеряли всю технику: в армии РФ патовая ситуация на одном из направлений Донетчины

16:57

На сколько лет войны хватит ресурсов РФ: Селезнев удивил предположением

16:55

Попали прямо "в яблочко": под Херсоном рыбаки "дали ляща" российскому дронуВидео

16:42

Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое "самое горячее" направление фронта

16:41

Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

16:26

"Мы прошли через ад": дочь Заворотнюк высказалась о смерти матери

16:13

Счастье накроет волной: что нужно сделать в доме 13 июля - приметы

16:11

Провокация на белорусско-украинской границе: в ЦНС назвали вероятные сроки

15:34

В РФ хотят заблокировать YouTube в начале осени - российские пропагандисты

15:34

"Это возможно": эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года

15:33

Любовь с первого взгляда: Алан Бадоев показал своего любимчика

15:29

"Только что там были Хуснуллин и Пушилин": Андрющенко о "прилете" в МариуполеВидео

15:20

Как убрать запах секонда: копеечное средство мгновенно убивает всю гадостьВидео

15:11

Киевская ОВА создала многоуровневую систему контроля за обустройством фортификаций

Реклама
15:03

Нужно ли смазывать пергамент: простые и проверенные трюки помогут в выпечке

14:58

Иракли Макацария впервые показал своего сына

14:49

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

14:12

Тищенко и Барановская "залегли на дно"

13:58

Полный провал Кремля: в Британии озвучили рекордные потери России

13:28

Соломия Витвицкая душевно рассказала, как переживает разлуку

12:53

Принц Гарри снова разозлил британцев своим поведением

12:37

"Егорчик заснул навсегда": умер мальчик, который был в "Охматдете" во время атаки РФ

12:36

Военный учет для 17-летних юношей: в Минобороны объяснили, грозят ли им штрафы

12:15

Что такое "сластьон": мало кто знает истинное значение словаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять