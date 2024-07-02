В Воздушных силах рассказали, когда пилоты начнут выполнять задания на F-16

В Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские пилоты показывают быстрый и значительный прогресс в обучении для пилотирования истребителей F-16.

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Истребитель F-16 и украинские пилоты / коллаж: Главред фото: Генеральный штаб ВСУ, Воздушные силы, Милитарный

Украина скоро получит давно обещанные истребители F-16 от разных стран Европы, которые изъявили желание помочь украинцам в войне с Россией. Сейчас наши пилоты проходят обучение на иностранных военных базах. Об этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

"Процесс пошел - и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно", - заявил Игнат.

F-16 инфографика / Инфографика: Главред

Также он добавил, что обучение украинских пилотов продвигается не только по плану, но и очень быстро, поэтому в ближайшее время первые пилоты смогут уже выполнять боевые задачи. Что касается точной даты, то Игнат не рассказал детали, так как информация является конфиденциальной.

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"Не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану", - сказал Игнат.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Что известно о передаче истребителей F-16 Украине

Напомним, что ранее стало известно, что подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году. Дания подготовит для ВСУ в общей сложности 20 пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудили вопрос самолетов - стало известно, что украинские военные уже в ближайшее время получит истребители F-16.

Однако, Дмитрий Снегирев заявил, что Украина не может получить F-16 и раскрыл проблему передачи истребителей. Вопрос в готовности инфраструктуры, которая бы принимала самолеты.

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