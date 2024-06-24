Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

По итогам тренировочной программы Дания подготовит "около" 20 пилотов из Украины, заявил чиновник.

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Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны Великобритании

Дания завершит программу подготовки украинских пилотов на самолетах F-16 в конце года в связи с переходом датских ВВС на новый тип самолета. Об этом сообщил министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен, которого цитирует Bloomberg.

Известно, что по итогам тренировочной программы Дания в целом подготовит "около" 20 пилотов из Украины, заявил чиновник. В прошлом году эта страна обещала передать Украине как раз 19 истребителей F-16.

"Мы будем переходить на полеты на F-35, поэтому нам нужно тратить на это силы, и поэтому мы не можем продолжать обучение украинских летчиков после 2024 года", - сказал Поульсен. видео дня

Он также отметил, что "коалиция F-16", в которую в частности входят США, Нидерланды и Дания, со следующего года должна найти альтернативные места для тренировки украинских пилотов в дополнение к уже созданному учебному центру в Румынии.

F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача истребителей F-16 Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, четыре страны: Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обязались передать Украине более 60 бортов F-16 до конца года. Это равняется 4-5 эскадрильям, но взлететь над украинским небом всем им вряд ли удастся.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в ближайшее время получит истребители F-16.

В то же время, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Украина не имеет инфраструктурных объектов, которые бы могли принять F-16.

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