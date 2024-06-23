Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФ

Российские оккупанты применили Су-57 по территории Украины во время полномасштабной войны, у машины есть сильные и слабые стороны, отметил Константин Криволап.

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Су-57 - не самолет пятого поколения, но он очень опасен, - Криволап / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот YouTube

Войска агрессора России применяли по Украине истребитель Су-57, который является представителем новейшей тактической авиации оккупантов. Он опасен тем, что может быть носителем ракеты Р-37М, дальность которой 300 километров. Однако у самолета достаточно недостатков, и его нельзя назвать истребителем пятого поколения. Об этом заявил авиационный эксперт, бывший инженер КБ Антонов Константин Криволап.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Су-57 вряд ли можно назвать самолетом пятого поколения. Машина очень опасна, но не отвечает ряду требований для современного истребителя.

В чем недостатки Су-57

К примеру, он уступает по показателям радиолокационной заметности истребителям F-35.

"Я один из тех критиков, которые говорят: ребята, хотите называть свой самолет истребителем пятого поколения? Тогда попытайтесь этому соответствовать хотя бы по нескольким параметрам. Истребитель Су-57 – это не самолет пятого поколения. Однако это очень опасный истребитель, который уже был замечен в уничтожении нескольких наших самолетов МиГ-29. Вот есть такой показатель радиолокационной заметности, как эффективная площадь рассеяния, и у всех самолетов она разная. К примеру, у Су-57 это 0,1.м. У нашего МиГ-29 – 2-5 м², а у системы А-50У на базе Ил-76 – 100 м². У Су-57 данный показатель на несколько порядков меньше, чем у этих самолетов. Но у того же F-35, реального истребителя пятого поколения, эффективная площадь рассеяния 0,001 м", - отметил Криволап.

Су-57 использовался для ударов по Украине

По словам эксперта, самолет применялся в рамках большой войны еще с 2022 года.

"Самолет Су-57 применялся в Украине в рамках полномасштабной войны еще с 2022 года. Мы не всегда могли зафиксировать, что это был именно он. Россияне использовали самолет издалека, с территории России, и я даже не помню, были ли случаи его применения из оккупированного Крыма", - отметил авиационный эксперт.

Су-57 как продолжение Су-27

Самолет Су-57 является продолжением линейки Су-27, удачного самолета в свое время.

"Что касается производства, Су-57 делают на протяжении 20 лет. Это дальнейшее развитие очень удачной в свое время машины "сухого" – Су-27. Хотя Су-57 отличается по виду и имеет, так сказать, другие наплывы-заплывы и все остальное в фюзеляже, он все равно, в целом, повторяет концепцию и силовую конструкцию Су-27. Все последующие модификации – это развитие именно Су-27", - говорит Криволап.

Однако у Су-57 проблемы с двигателем, боевой радиозаметностью и авионикой. Все это делает истребитель уязвимым.

"И если с точки зрения аэродинамики и компоновки-развесовки у Су-57 все хорошо, то с двигателем и радиолокационной заметностью, как я заметил выше, есть проблемы. У россиян был контракт с японцами на поставку покрытий, которые существенно снизили бы боевую радиозаметность. Но японцы в определенный момент осознали, куда их пытаются втянуть, и отказались от контракта. На замену россияне так ничего и не придумали. В Су-57 до сих пор используются КБ Архипа Люльки, которые стоят на Су-34 и Су-35. Это двигатели с регулируемым вектором тяги, что дает самолету дополнительную маневренность, потому их нельзя назвать плохими. Но при этом излучается еще больший инфракрасный свет, из-за чего самолет видно во время применения электронных устройств обнаружения. Сейчас ведь очень эффективно работают не только радиолокационные станции, но и тепловое обнаружение.

Самая большая проблема Су-57 – авионика. Самолеты пятого поколения должны летать и управлять целыми роями дронов, или хотя бы одним дроном. Россияне сделали дрон "Охотник", который сейчас проходит испытания в Жуковском (город под Москвой, где проводятся летные испытания, - ред.), однако полное его взаимодействие в спайке с Су-57 обеспечить не удается. Также у Су-57 не так надежно и эффективно работает система связи и коммуникации с другими самолетами и средствами ПВО, как у НАТО Link 16", - объяснил инженер.

Чем силен истребитель Су-57

По мнению Криволапа, несмотря на множество недостатков, есть и эффективные технические решения.

"В частности, россияне переделали ракету из Х-59 в Х-69, засунули в отсек Су-57, и привели ее к стелсовскому квадратному габариту. Также были улучшены характеристики ракеты с позиции высотности. Сами россияне говорят об усилении возможностей ракеты в плане дальности, но я не уверен, что они этого достигли. Кроме того, под Су-57 была адаптирована модернизированная ракета Р-37М. На данный момент это самая дальнобойная российская ракета (дальность Р-37М – 300 км, - ред.). Ее пытаются всунуть в фюзеляж, но пока у них это не очень получается. Ракету размещают на пилонах, и так, мол, скромничая, говорят: мы понимаем, что такие подходы – неправильно для самолета пятого поколения. Но пусть пока полетает так, а мы потом впихнем эту ракету в отсек", - говорит эксперт.

У истребителя хорошая скорость, но его технические характеристики все равно не отвечают требованиям для самолета пятого поколения.

"Скорость самолета – 2500 км/ч. Это хорошая скорость, но вряд ли Су-57 будет соответствовать характеристикам истребителя пятого поколения даже с так называемым двигателем второго этапа, и летать на сверхзвуковой скорости в безсфорсажном режиме. А ведь это одно из требований для самолета пятого поколения", - подчеркнул Константин Криволап.

Кратко о Су-57 / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал о характеристиках Су-57:

Украина получит от Франции самолеты Mirage – что об этом известно:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Также французы намерены подготовить пилотов и технический персонал для обслуживания самолетов.

Франция может поставить Украине лишь 6 самолетов Mirage 2000-5, считают журналисты La Tribune. Этого мало, чтобы помочь украинцам. Однако такие истребители есть на вооружении ряда других стран, таких как Греция и Катар.

Украине не подойдут самолеты Mirage-2000-5, считает Константин Криволап. Французские истребители плохо модернизировались, не могут бороться с корректируемыми авиабомбами РФ и не способны вести воздушный бой с российскими боевыми самолетами Су.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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