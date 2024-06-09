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Сколько самолетов Mirage 2000-5 Франция может дать Украине: СМИ узнали цифры

Андрей Ганчук
9 июня 2024, 20:36
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Всего на балансе Военно-воздушных сил Франции 26 самолетов Mirage, и лишь часть из них Париж может передать Украине, пишут французские журналисты.

Mirage 2000-5, Украина флаг
Украина может получить шесть Mirage 2000-5 - La Tribune / Коллаж: Главред, фото: ВВС Франции, Офис президента

Франция может передать Украине только 6 самолетов Mirage 2000-5. И такого количества истребителей будет мало, чтобы помочь украинцам в отражении российской военной агрессии.

Журналисты La Tribune пишут, что на балансе ВВС Франции 26 "Миражей", и чтобы сохранить эскадрон (20 истребителей) Париж может отдать Киеву лишь 6 самолетов. Этого мало, чтобы помочь украинцам.

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Издание также акцентировало внимание на том, что Mirage 2000-5 попали на вооружение французских воздушных сил в апреле 1998 года. Франция использует такие самолеты для выполнения миссий противовоздушной обороны и воздушного контроля.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Кратко об истребителях Mirage / Инфографика: Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно

Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Франция передаст Украине самолеты Mirage – что об этом известно:

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сказал, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Кроме того, французы собираются подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 человек.

Воздушные силы Украины, в первую очередь, рассчитывают на F-16, а не истребители Mirage 2000, сказал представитель ВС Илья Евлаш. По его словам, Mirage 2000 – хороший самолет, который способен выполнять поставленные задачи.

Обучение украинцев управлению Mirage 2000 начнется уже в ближайшее время, сказал Эммануэль Макрон. Также он отказался назвать количество самолетов, которые Украине поставит Франция.

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