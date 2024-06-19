Даже не F-16: стало известно, какой истребитель действительно нужен Украине

Gripen могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и станут носителями Taurus, если их передадут, говорит авиационный эксперт.

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Преимущества истребителя Gripen / коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап считает, что Gripen - это тот самолет, который нужен Украине, так как он оптимально подходит под наши требования и реализацию задач.

В интервью Главреду он отметил, что когда министр обороны Алексей Резников отправился на заседание Раммштайн и на фоне ажиотажа, связанного с вопросами авиационной коалиции и поставок истребителей, показал журналистам платок, на котором был изображен боевой самолет. Все пытались понять, о чем идет речь, и пришли к выводу, что Украина получит Gripen.

"И, действительно, в какой-то момент я подумал, что именно Gripen нам и передадут. Потому что для их получения не нужно множества согласований и преодоления "синдрома Салливана" в виде жуткого страха перед Путиным. Причем Gripen - это именно тот самолет, который нам нужен сейчас, в нынешних условиях. Шведский истребитель оптимально подходит под наши требования и реализацию задач", - сказал он.

Константин Криволап также рассказал о преимуществах самолета Gripen.

Он отметил, что Gripen могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и станут носителями Taurus, которые передадут немцы, если придут в себя и победят "вирус Салливана".

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, почему затянулись поставки истребителей F-16:

"Можно, в принципе, полетать еще и на наших бомбардировщиках Су-24, они адаптированы под Storm Shadow/SCALP-EG, но работают в рамках ограниченных возможностей. У них нельзя изменить целеуказание, когда ты уже взлетел, поэтому наш самолет является просто платформой. А вот Gripen - действительно нормальный истребитель с современными радарами", - подытожил авиационный эксперт.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Характеристики истребителя Gripen / Инфографика: Главред

Отправка истребителей в Украину - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может получить американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы. США активно работают, чтобы передать самолеты этим летом.

В то же время, французские истребители Mirage 2000, которые Украина должна получить, являются современными самолетами, способными эффективно выполнять боевые задачи. Однако для Воздушных сил Украины приоритетом остаются F-16.

Кроме того, Нидерланды не против, если Украина будет применять ее истребители F-16 по территории страны-агрессора России. У Киева есть право на самооборону, и в таком вопросе не должно быть никаких границ. Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

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