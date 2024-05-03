Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

Мусиенко заявил, что страны Запада не начнут поставлять истребители F-16, пока не будут уверены, что они "прикрыты".

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Когда самолеты F-16 появятся в Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что западные системы противовоздушной обороны будут привязаны к началу поставок истребителей F-16.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Мусиенко заявил, что страны Запада не начнут поставлять истребители F-16, пока не будут уверены, что они "прикрыты" противовоздушной обороной.

"Сегодня появился самый вероятный и правильный прогноз по этому поводу, на что нужно ориентироваться: Поставка Patriot привязана к поставке самолетов. Пока не будет поставлено больше систем для того, чтобы прикрыть эти самолеты - их не будет, надо сказать правду", - заявил Мусиенко. видео дня

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Что известно о самолете F-16 / Инфографика: Главред

Передача F-16: что известно

Напомним, что F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось. Передача F-16 будет оплачиваться за счет российских замороженных активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков, подчеркнул премьер-министр Бельгии. Бельгийское правительство решило ускорить поставки Украине истребителей.

В Дании сделали прогноз, когда Украина получит истребители F-16. Дания собирается поставить истребители F-16 Украине летом текущего года, однако в каком месяце это произойдет, пока неизвестно. Для работы самолетов должна быть подготовлена инфраструктура.

В Воздушных силах ВСУ заинтриговали датой появления в Украине F-16. Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что обязательно сообщит, когда истребители появятся в украинском небе. Пилоты сейчас обучаются в США и Дании. В то же время пока неизвестно, о каком количестве истребителей идет речь.

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