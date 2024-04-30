Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

Дания собирается поставить истребители F-16 Украине летом текущего года, однако в каком месяце это произойдет, пока неизвестно. Для работы самолетов должна быть подготовлена инфраструктура. Об этом заявил датский посол в Киеве Оле Эгберг Миккельсен.
"Я не очень знаком с техническими деталями, но могу процитировать моего премьер-министра (Метте Фредериксен, - ред.), которая недавно была в Украине, во Львове, ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала", - рассказал дипломат в интервью РБК-Украина.
По его словам, поставки F-16 – непростой момент, ведь отправка самолетов это только одна составляющая. Параллельно должны быть решены вопросы системы обеспечения, обслуживания и работы наземных бригад, которые будут следить за тем, чтобы самолет был в технической исправности.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
"Эта огромная задача и мне представилась честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", - добавил посол.
Также он уточнил, что пилоты и наземные команды очень хотели бы начать применять боевые самолеты.
"Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", - подчеркнул Оле Эгберг Миккельсен.
Самолеты F-16 в Украине – главные новости по теме:
Истребители F-16 будут в небе Украины уже в этом году, говорил президент Владимир Зеленский. По его словам, в 2024 году нужно приложить серьезные усилия для защиты воздушного пространства от авиабомб, боевых самолетов и ракет российских оккупантов.
Украина летом должна получить первые партии F-16, заявлял министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен. Чтобы были соблюдены все сроки, нужно придерживаться заранее утвержденного плана.
В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: министр обороны США Ллойд Остин считает, что первые самолеты прибудут в этом году. Истребители привезут в Украину вместе с пилотами и персоналом, которых обучали работать с самолетами.
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