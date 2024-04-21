Обещавшая самолеты Украине Дания продала часть F-16 Аргентине: в МИД разъяснили

Дания доставит Украине необходимые F-16 уже этим летом. Соглашение с Аргентиной по приобретенным более 20 самолетов на поставки боевой авиации Киеву никак не повлияет, отметил в эфире "Мы-Украина" посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.
Миккельсен сказал, что "волноваться" по этому поводу не надо.
"Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это не те самые, это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации. Потому что мы получим новое поколение самолетов F-35. Часть доставят Аргентине, но количество, которое прошлым летом согласовали ваш президент и наш премьер-министр... я сам настаивал на них. Не нужно волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", - ответил он.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Относительно комментариев на тему сроков поставки Миккельсен был сдержан.
"Могу процитировать нашего премьера. Она говорила, что F-16 будут доставлены летом. Она не говорила месяц, она говорила "летом". И я уверен, что это произойдет. Это не только самолеты или пилоты, это еще и целые пакеты вещей, в том числе оборудование и тому подобное. Поэтому хронология, которую я знаю, это то, что сказала мой премьер. Она сказала: "этим летом", - отметил дипломат.
Что известно о продаже F-16 Аргентине
В апреле Аргентина приобрела у Дании 24 истребителя F-16. Согласно заявлению Минобороны, истребители F-16 станут новой основой системы противовоздушной обороны Аргентины. Ранее эту задачу более 40 лет выполняли французские самолеты Dassault Mirage.
Известно, что 26 марта главы оборонных ведомств Аргентины и Дании на встрече в Буэнос-Айресе достигли договоренности о заключении этого соглашения.
F-16 в Украине - последние новости
Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в апреле. Сейчас украинские пилоты проходят обучение, однако поставка первого самолета может состояться в ближайшие месяцы.
Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.
Как писал Главред, США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16. Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.
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