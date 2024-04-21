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У РФ будет сотни тысяч штурмовиков: Зеленский раскрыл сроки новой атаки врага

Алексей Тесля
21 апреля 2024, 21:33
Украинским бойцам не хватает нужного вооружения, подчеркнул глава государства.
У РФ будет сотни тысяч штурмовиков: Зеленский раскрыл сроки новой атаки врага
Владимир Зеленский предупредил об угрозе наступления РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Россия хочет к так называемому "дню победы" 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, заявил президент Владимир Зеленский.

"Россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр... Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а потом разбить планы РФ по поводу полномасштабных контрнаступательных действий в июне", - сказал он NBC News.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону на том направлении, не хватает нужного вооружения. Потому он рассчитывает на помощь от США.

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"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцами не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов", - добавил глава государства.

Новый пакет помощи США Украине – реакция ОП

Принятое Палатой представителей Конгресса США решение об одобрении пакета помощи Украине на $61 млрд увеличивает шансы Украины на победу над Россией, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью CNN.

"Это очень важное для нас решение. Без сомнения, его принятие увеличивает наши шансы на победу над агрессором, особенно сейчас, когда мы видим, что Россия готовится к новому наступлению", – сказал Ермак.

Он поблагодарил президента США и его администрацию за приложенные усилия, а также весь американский народ – за поддержку Украины.

По его словам, Украина больше нуждается в боеприпасах калибра 155 мм, ракетах ATACMS, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, самолетах F-16, дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.

"Без этого мы не можем защитить наши города и людей. Мы нуждаемся в поставках этого срочно, потому что цена – жизнь украинцев", – подчеркнул Ермак.

Он также в очередной раз отметил, что Россия не сможет оккупировать украинские территории, потому что украинцы мужественно продолжают защищать свои земли к победе, а помощь партнеров, в том числе США, делает Украину сильнее.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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