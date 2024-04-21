Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

Злоумышленники скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области, рассказали в НПУ.

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Задержаны подозреваемые в расстреле полицейских / Коллаж: Главред, Фото: Нацполиция

Подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области назвали мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты.

Они также намеревались сбежать за границу. Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

"Все силы и подразделения полиции были задействованы к раскрытию преступления и установления местонахождения нападавших. В результате сложной и успешной полицейской операции нападающие были задержаны. Они скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались выехать за границу Украины", - рассказали полицейские.

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Мотивом нападения на полицейских задержанные называют то, что они перевозили боевые гранаты. Однако, так ли это, устанавливает следствие. Также вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяется их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Сообщается, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, которые свидетельствовали о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

Как говорится в сообщении Нацполиции, решается вопрос об объявлении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин.

Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний правоохранитель, а его напарник ранен. Сообщение о преступлении поступило в полицию от раненого инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 1 Гайсинского райуправления.

Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей. Командование обещает максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании этого случая.

Как сообщалось ранее, были задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой получил ранения.

Злоумышленники - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области - задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Что известно о Национальной полиции Это центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Нацполиции направляется и координируется Кабмином через министра внутренних дел. Нацполиция призвана защищать жизни, здоровье, права и свободы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействовать преступности, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность. Ранее правоохранительные функции в Украине выполняла милиция, а в 2015 году, после принятия соответствующего закона, эти функции перешли к Нацполиции, пишет Википедия.

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