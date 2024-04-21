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В Киеве еще несколько станций метро готовят к закрытию: подробности

Яна Ставская
21 апреля 2024, 20:46
Официально распространение такой информации в СМИ представители местной власти пока не комментировали.
метро
Некоторые станции метро готовят к закрытию / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Кличко, УНИАН

Существует высокая вероятность закрытия станций метро "Почайна" (Петровка) и "Тарас Шевченко" на синей ветке, рассказали в комментарии Коммерсант украинский "источники в КГГА". Официальных комментариев по этому поводу от представителей местных властей не поступало.

Кроме того, у специалистов есть также вопросы к техническому состоянию "Почтовой площади" - из-за плотного автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных застроек.

В то же время закрытие "Тараса Шевченко" и "Почайной" в КГГА назвали "неизбежным".

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"Их нужно ремонтировать не из-за изношенности и соответственно, необходимости планового технического ремонта, но и из-за трещин и просачивания влаги. Грунтовые воды, осадки, а в результате разрушение - это проблемы на самом деле не только этих двух станций. Проблемы те же, что и у станций метро на Теремках, но пока меньшего масштаба", - цитирует издание чиновников.

Еще в декабре 2023 года в "Киевском метрополитене" называли ложной информацией закрытие перегона между станциями "Почайна" и "Тарас Шевченко".

Однако специалистами запланирован плановый ремонт участка тоннелей Оболонско-Теремковской линии на лето 2024 года.

Станции "Тарас Шевченко" и "Почайна"

Станция "Тараса Шевченко" - 19-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Почайна" и "Контрактовая площадь". Открыта 19 декабря 1980 года.

Станция "Почайна" - 20-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Оболонь" и "Тараса Шевченко". Открыта 19 декабря 1980 года. До 2018 года называлась "Петровка". "Почайна" является важным транспортным узлом для киевлян, живущих на Левом берегу.

Закрытие станций метро Киева - основное

С 9 декабря 2023 года в Киеве проводятся ремонтные работы на части станций синей ветки - от "Лыбедской" до "Теремков". Был разгерметизирован тоннель, из-за чего вода подтопила часть подземки.

Теперь поезда курсируют между станциями Героев Днепра и Лыбедская. Станции метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Выставочный центр, Ипподром и Теремки продолжат круглосуточную работу только в режиме укрытия.

Следующая техногенная авария в метрополитене Киева может произойти на станции метро Контрактовая площадь. Здесь возможно возникновение чрезвычайной ситуации в тоннеле, как ранее произошло на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", где произошла разгерметизация, заявил архитектор Анатолий Фролов.

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