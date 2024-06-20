Командующий ВВС Нидерландов заинтриговал новостью по F-16 в Украине

Когда западные истребители F-16 будут в Украине и когда Воздушные силы смогут их применить на поле боя? Генерал дал ответ.

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F-16 скоро будут в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr, Командование Воздушных сил

Командующий ВВС Нидерландов генерал Арноуд Штальманн (Arnoud Stallmann) заинтриговал словами по появлению истребителей F-16 в Украине.

Как пишет The Guardian, выступая сегодня перед журналистами на фоне двух F-16 на военной базе, где недавно завершилась программа по обучению пилотов ВСУ, генерал сказал, что ожидает появление этих "птичек" в небе Украины уже этим летом.

Режим обучения украинских летчиков командующий описал как "непростой".

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"Не только пилотам нужна подготовка; техникам и обслуживающему персоналу также требуется тщательная подготовка. Мы предоставляем комплексную поддержку обучения, чтобы гарантировать, что они смогут эффективно обслуживать самолеты. Поэтому все должно быть согласовано", - объяснил он.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и отклонила критику за задержки на фоне сообщений о том, что Киев был разочарован темпами обучения пилотов.

"Я полностью понимаю позицию Украины, они хотят сделать это как можно быстрее... Мы реализуем проект так быстро, как можем, мы действительно привлекаем наши возможности", - отметила Оллонгрен.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 в Украине - главное

Ранее сообщалось, что Нидерланды должны были передать украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине.

При этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш отмечал, что сроки поставок постоянно сдвигались.

Украинские пилоты сейчас учатся в США и Дании.

Американский пилот F-16 Питер Гринбург, в свою очередь, намекал, что обычные граждане в любом случае узнают о передаче этих самолетов из новостей.

"То, что мы как общественность видим: ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

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