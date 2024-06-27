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Украине предлагали 5 альтернатив F-16: эксперт объяснил, почему не дошло до сделки

Андрей Ганчук
27 июня 2024, 17:41
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Украина еще раньше могла получить боевые самолеты от Великобритании, Франции, Швеции и Австралии, отметил авиационный эксперт Константин Криволап.
Eurofighter Typhoon, Gripen
Украине предлагали Eurofighter Typhoon и Gripen - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Союзники в свое время предлагали Украине истребители Mirage, Rafale, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet и Gripen. Однако по разным причинам Киев такие самолеты не получил. Было принято решение, согласно которому в приоритете получение F-16, альтернатива – шведские Gripen. Об этом заявил бывший инженер КБ Антонов, авиационный эксперт Константин Криволап.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в прошлом году Украине предлагали разные варианты истребителей. Впоследствии стало понятно, что одни самолеты нам не подходят, а с другими, такими как Gripen, придется подождать, пока будет понятна ситуация с F-16.

"Минобороны отправляло запрос странам-союзникам о том, когда и какие истребители они нам могут передать. Ответ дали Австралия, Швеция, Франция и Британия. Париж предлагал Mirage или Rafale, были предложения даже по Eurofighter Typhoon. Rafale – в целом, хороший самолет, но он очень дорогой в эксплуатации и сейчас нам не нужен. Австралия предлагала самолеты F/A-18 Hornet. В итоге представители Украины сказали, что Mirage и Hornet не подходят. Наш приоритет №1 – F-16, на втором месте Gripen. Именно эти самолеты мы и будем стремиться заполучить. И вот здесь все и остановилось", - отметил эксперт.

Почему Украина несколько лет назад отказалась от Mirage

Эксперт акцентировал внимание на том, что еще 5 лет назад Париж предлагал Киеву приобрести Mirage. Но тогда было решено, что приоритетом для Воздушных сил ВСУ будут самолеты F-16

"Самолеты Mirage нам предлагали купить еще в 2019 году, в рамках первой встречи президента Зеленского с президентом Франции Макроном. Тогда Макрон предложил Украине свои самолеты и даже обещал предоставить кредит, лишь бы мы их купили. Франции такая сделка выгодна, ведь чтобы продать другим странам Rafale, надо сначала забрать у них истребители Mirage. Украина тогда отказалась, потому что была принята визия Воздушных сил, согласно которой ВС ВСУ в течение нескольких лет должны перейти на F-16", - объяснил Криволап.

Какая еще страна Европы могла бы дать Украине самолеты

Как утверждает авиаэксперт, у Греции около 150 единиц истребителей F-16 и есть на вооружении российские ЗРК С-300 и С-400. Однако греки не передают свое оружие, поскольку опасаются обострение конфликта с Турцией на Кипре.

"Греция, кстати, интересна тем, что у нее, пожалуй, больше всех истребителей в Европе. У греков около 150 самолетов F-16 и еще как минимум 70 истребителей по типу Mirage. Есть у них еще 7 ЗРК Patriot, один комплекс они уже передали Саудовской Аравии, а также российские комплексы С-300 и С-400, которые они не решаются передать Украине. Греки боятся передавать оружие, поскольку у них старый конфликт с Турцией на Кипре", - подчеркнул Константин Криволап.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, какие истребители предлагали Украине:

Когда Украина получит F-16 – главные новости по теме:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит F-16 в ближайшее время. Такое сообщение он опубликовал по итогам разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Дания – одна из тех стран, которые обещали передать Киеву истребители.

Запад рассчитывает поставить Украине F-16 этим летом, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун. По его словам, западные партнеры хотят, чтобы у украинской армии было необходимые вооружения для своей защиты.

Украина получит самолеты F-16 в необходимых количествах минимум через полгода-год, считает Константин Криволап. Согласно его оценкам, задержки с подготовкой пилотов отразятся на сроках получения истребителей.

ф-16 f-16 инфографика
Кратко об F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

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F-16 война России и Украины Константин Криволап
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