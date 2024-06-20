F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

При помощи боевых самолетов F-16 Украина сможет противостоять российским КАБам, которые враг запускает с расстояния 50-70 километров, пишут журналисты.

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Войска РФ применяют КАБы по Харькову, F-16 должны прикрыть город - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Истребители F-16 будут способны защищать город Харьков от российских корректируемых авиамбомб. Такие страны, как Нидерланды и Дания, позволили Украине использовать свои самолеты против российских истребителей, даже в том случае, если боевая авиация агрессора России действует на своей территории.

В материале The Guardian говорится о том, что командующий ВВС Нидерландов генерал Арнуд Столманн ожидает появления первых F-16 в небе Украины уже этим летом.

"Приблизительно этим летом все выстраивается", - отметил он.

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Журналисты также утверждают, что в Нидерландах началась программа обучения инструкторов по техническому обслуживанию самолетов. По словам Столманна, важно научить не только самих пилотов, но и инженеров, которые впоследствии будут обслуживать самолеты.

Самолеты F-16 будут способны защитить Харьков

Украина ожидает, что западные истребители заставят РФ приостановить свои удары в приграничных регионах. Как полагают эксперты, пилоты ВС ВСУ смогут использовать самолеты против российской авиации, которая выпускает КАБы с расстояния 50-70 км.

И F-16 способны будут защитить Харьков.

"В последние недели Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия", - указано в материале.

Кратко о КАБ / Инфографика: Главред

Нидерланды и Дания разрешили применять F-16 по России

Кроме того, журналисты напомнили, что Нидерланды и Дания дали Украине зеленый свет на применение своих F-16 по территории России даже в том случае, если они находятся в российском воздушном пространстве.

Когда Украина получит истребители F-16 – главные новости по теме:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит F-16 уже в ближайшее время. Об этом он заявил по итогам разговора с премьером Дании Мэтте Фредериксен. Дания – одна из стран-партнеров, которая должна передать истребители.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сказал, что Запад рассчитывает на передачу F-16 Украине уже летом. Страны-партнеры стремятся к тому, чтобы у Киева было необходимое для защиты оружие.

Украина получит F-16 в нужных количествах минимум через полгода-год, считает бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. В интервью Главреду он сказал, что задержки с подготовкой пилотов отразятся на сроках предоставления самолетов.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

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