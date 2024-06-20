УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

Андрей Ганчук
20 июня 2024, 11:17обновлено 20 июня, 12:03
69
При помощи боевых самолетов F-16 Украина сможет противостоять российским КАБам, которые враг запускает с расстояния 50-70 километров, пишут журналисты.
Харьков, F-16
Войска РФ применяют КАБы по Харькову, F-16 должны прикрыть город - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Истребители F-16 будут способны защищать город Харьков от российских корректируемых авиамбомб. Такие страны, как Нидерланды и Дания, позволили Украине использовать свои самолеты против российских истребителей, даже в том случае, если боевая авиация агрессора России действует на своей территории.

В материале The Guardian говорится о том, что командующий ВВС Нидерландов генерал Арнуд Столманн ожидает появления первых F-16 в небе Украины уже этим летом.

"Приблизительно этим летом все выстраивается", - отметил он.

видео дня

Журналисты также утверждают, что в Нидерландах началась программа обучения инструкторов по техническому обслуживанию самолетов. По словам Столманна, важно научить не только самих пилотов, но и инженеров, которые впоследствии будут обслуживать самолеты.

Самолеты F-16 будут способны защитить Харьков

Украина ожидает, что западные истребители заставят РФ приостановить свои удары в приграничных регионах. Как полагают эксперты, пилоты ВС ВСУ смогут использовать самолеты против российской авиации, которая выпускает КАБы с расстояния 50-70 км.

И F-16 способны будут защитить Харьков.

"В последние недели Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия", - указано в материале.

Инфографика КАБ, инфографика
Кратко о КАБ / Инфографика: Главред

Нидерланды и Дания разрешили применять F-16 по России

Кроме того, журналисты напомнили, что Нидерланды и Дания дали Украине зеленый свет на применение своих F-16 по территории России даже в том случае, если они находятся в российском воздушном пространстве.

Когда Украина получит истребители F-16 – главные новости по теме:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит F-16 уже в ближайшее время. Об этом он заявил по итогам разговора с премьером Дании Мэтте Фредериксен. Дания – одна из стран-партнеров, которая должна передать истребители.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сказал, что Запад рассчитывает на передачу F-16 Украине уже летом. Страны-партнеры стремятся к тому, чтобы у Киева было необходимое для защиты оружие.

Украина получит F-16 в нужных количествах минимум через полгода-год, считает бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. В интервью Главреду он сказал, что задержки с подготовкой пилотов отразятся на сроках предоставления самолетов.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова авиабомба F-16
Реклама

Главное за день

F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

11:17 Мир
Часов без электроэнергии будет больше: новый график отключений на 20 июня

Часов без электроэнергии будет больше: новый график отключений на 20 июня

11:09 Украина
"Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

"Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

10:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Одноразовый станет как новый: как заточить станок 15027

Одноразовый станет как новый: как заточить станок

На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции 3863

На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции

Годы не пожалели: «Рыжий» из «Иванушек International» сильно распух 2783

Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей 2573

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

Последние новости

11:57

Дроны СБУ устроили "бавовну" на НПЗ в Тамбовской области и республике Адыгея - СМИ

11:56

Запшыкали и забыли: как убрать сорняки между плиткой

11:44

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФВидео

11:25

Поездка Путина в Северную Корею пахнет отчаянием, а не силой - Time

11:17

F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
11:09

Часов без электроэнергии будет больше: новый график отключений на 20 июня

11:01

Заворотнюк появится на экранах после своей смерти

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Петухам - плохое настроение, Собакам - скандалы

10:59

"Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

Реклама
10:55

Нужно найти букву С среди G за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

10:35

Как отбелить силиконовый герметик за 10 минут: эксперт назвала лучшие 2 средства

10:22

У Байдена дали добро: ВСУ могут бить оружием США по РФ еще на одном направлении

10:21

Теперь не "внук Пугачевой": Никита Пресняков категорически отказался от помощи родных

10:02

Появляется яд, который может убить: можно ли есть сдувшуюся консервациюВидео

09:54

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогрессВидео

09:47

"Коалиция" против НАТО и Запада: в США раскрыли новые планы Путина

09:14

Мощные взрывы и огромное пламя: в РФ беспилотники ударили по НПЗ и нефтебазамВидео

09:05

Запад пытается избежать Третьей мировой: мило, но это не сработаетмнение

09:01

"Считают каждую копейку": дети путиниста Киркорова сидят без денег

08:33

Ночная атака дронов: РФ повредила теплоэлектростанцию ДТЭК, ранены 3 энергетика

Реклама
08:24

Как правильно прокалить новую сковородку: легкий и рабочий способ

08:17

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

08:12

Силы обороны освободили территории на Харьковщине: в ISW назвали направления

08:02

Ночной удар РФ по Украине: силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов"

07:39

РФ собирает свою коалицию: Белый дом прокомментировал визит Путина в КНДР

07:30

Как получить хороший урожай укропа: способ, который поможет всем огородникамВидео

06:59

РФ атаковала Украину с воздуха: повреждены объекты энергетики в четырех областях

06:36

Печальные уроки "деэскалации" или Если бы снаряды были с 2022 годамнение

05:55

Истребители Mirage не справятся с главной задачей: назван их серьезный минусВидео

05:00

Бывший муж предательницы Ани Лорак показал 13-летнюю дочь в купальнике

04:00

Огрызко спрогнозировал, как именно решится вопрос войны с путинской Россией

02:40

Тысячи военных могли быть в окружении: названа самая тяжелая операция штурмовиков

02:02

Как лучше замораживать вишню с косточками или без: стоит быть осторожным

01:29

Франция передаст ВСУ Mirage-2000: авиационный эксперт объяснил, что не так с самолетамиВидео

00:01

В Украине высокая вероятность ракетной атаки: РФ подняла Ту-95 и вывела ракетоносители

19 июня, среда
23:50

У популярного российского модельера умер сын

23:26

Алсу впервые прокомментировала расставание с Абрамовым

23:13

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм

22:57

В Украине шесть часов не будут выключать свет: "Укрэнерго" изменило графики

22:24

Старшая дочь Тони Матвиенко категорически высказалась о творчестве матери

Реклама
22:19

"Россия скатилась к зависимости от КНДР": Кулеба указал на преимущество Украины перед РФ

22:15

США пока не поставляют Швейцарии ракеты к Patriot, в приоритете - Украина

22:02

Большая дипломатическая победа Украинымнение

21:50

Так, как есть: Виталий Козловский огорошил снимком со службы в ВСУ

21:43

Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

21:33

Количество штурмов увеличилось, РФ наращивает темпы наступления - Генштаб

21:04

РФ тысячами обстрелов выжигает Часов Яр: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

21:02

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину

20:44

От надоедливых мошек не останется и следа: простые лайфхаки, которые работают

20:08

В РФ вторые сутки пылает нефтебаза, которую атаковали БПЛА: ситуация ухудшается

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять