Россия устроит охоту на F-16: известный волонтер прогнозирует 'горячее' лето

Волонтер Сергей Притула не думает, что прибытие этих самолетов в корне изменит ситуацию на фронте.

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ВС РФ будут нацеливаться на уничтожение F-16 / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео УП, Инстаграм Армии США

Самолеты F-16, которые уже этим летом пройдут первое "боевое крещение" на войне в Украине, станут целью №1 для атак России, считает известный волонтер и телеведущий Сергей Притула.

В интервью УП волонтер подчеркнул, что прибытие истребителей не станет панацеей. Также он сомневается, что истребители (в том количестве, в котором Запад передаст Украине) вряд ли коренным образом изменят ситуацию на поле боя.

"F-16 как часть общей системы обороны - это, конечно, очень круто. Но сказать, что они будут играть решающую роль, у меня, извините, язык не поворачивается", - высказался Притула. видео дня

По его мнению, РФ будет пробовать выслеживать эти самолеты так же, как раньше выслеживала американские и немецкие танки, и будет обыгрывать вокруг этого пропагандистские кампании.

"Плюс - я очень хочу пожелать максимально успеха и стальных нервов пилотам, которые будут управлять F-16. Потому что для врага это будет по приоритету цель №1 в украинском воздухе. Мы уже это проходили с танкистами, когда происходила охота на Abrams и Leopard. Подбить Leopard для россиян было что-то вроде показать величие. Шиза полная, словом. И, к сожалению, то же самое будет касаться F-16", - сказал волонтер.

Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы "Кто сверху?", сообщает "Википедия".

F-16 в Украине - главное

Как писал Главред, Нидерланды готовы передать Украине 24 истребителя F-16 и 7 двигателей к ним. Появление F-16 обеспечило бы защиту городов, которые сейчас страдают от КАБов, убежден военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Однако стоит отметить, что украинская авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагается 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ, является целью постоянных атак российских оккупационных войск.

Агентство Reuters отмечало, что удары по аэродромам свидетельствуют, что россияне, вероятно, бьют по инфраструктурам украинских авиабаз, взлетно-посадочных полосах и объектах-укрытия, чтобы усложнить возможности для взлетов F-16. А когда прибудут сами самолеты, то и они станут целями, добавляет агентство.

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